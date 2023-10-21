21.10.2023 22:17 Рита Парфенова

Харків під ракетним обстрілом з бєлгорода

21 жовтня близько десятої години вечора у Харкові пролунали вибухи.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, після 22.13 у Харкові пролунало два вибухи.

«Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети», – повідомив міський голові Ігор Терехов.



Містян закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

«Ворог завдав ударів по Харківщині з Белгорода із ЗРК С-300», – написав у своєму телеграм-каналі начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оперативна обстановка на сході України залишається складною.