Харків під ракетним обстрілом з бєлгорода

21 жовтня близько десятої години вечора у Харкові пролунали вибухи.
Як повідомляє РЕДПОСТ, після 22.13 у Харкові пролунало два вибухи.
«Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети», – повідомив міський голові Ігор Терехов.
Містян закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
«Ворог завдав ударів по Харківщині з Белгорода із ЗРК С-300», – написав у своєму телеграм-каналі начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що оперативна обстановка на сході України залишається складною.
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День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
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