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21.10.2023  22:17   Рита Парфенова

Харків під ракетним обстрілом з бєлгорода

21 жовтня близько десятої години вечора у Харкові пролунали вибухи.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, після 22.13 у Харкові пролунало два вибухи.

«Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети», – повідомив міський голові Ігор Терехов.

Містян закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

«Ворог завдав ударів по Харківщині з Белгорода із ЗРК С-300», – написав у своєму телеграм-каналі начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оперативна обстановка на сході України залишається складною.

 

Тэги:  ракетний удар, харків
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