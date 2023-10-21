21.10.2023 23:35 Рита Парфенова

Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» на Харківщині: є загиблі й поранені (відео)

Військові рф вдарили ракетою по терміналу «Нової пошти» під Харковом, станом на цей час відомо про 14 постраждалих, є загиблі.

Про це у офіційному телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, передає РЕДПОСТ.

«Харківщина. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти». Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція», – написав він.

У ХОВА повідомили, що внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти» у Харківському районі 6 людей загинули, вже 14 осіб госпіталізували із пораненнями.

Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу.



Профільні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки.



Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав ударів по Харківщині з бєлгорода із ЗРК С-300.