Прогноз погоди у Харкові на 22 жовтня

Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
22 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 4 - 6° тепла, вдень 15 - 17°.
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Будьте готові до приємних сюрпризів. Сьогодні може надійти приваблива пропозиція, яка обіцяє вилитися в перспективну та прибуткову справу.
Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
Щороку 22 жовтня, починаючи з 1998 року, у світі відзначається Міжнародний день людей, що заїкаються.
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