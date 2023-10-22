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22.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 жовтня

Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 4 - 6° тепла, вдень 15 - 17°.

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Народні прикмети

  • Цього дня часто йшов сніг.
  • Якщо сьогодні вранці дощ, то до вечора він зміниться мокрим снігом.
  • Раніше слідкували за місяцем: якщо він у колах – наступне літо буде посушливим.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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