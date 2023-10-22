Гороскоп на 22 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Будьте готові до приємних сюрпризів. Сьогодні може надійти приваблива пропозиція, яка обіцяє вилитися в перспективну та прибуткову справу.
Гроші самі йдуть до вас у руки, і ваше завдання не проґавити свою вигоду. День вдалий для укладання угод, переговорів з начальством про підвищення зарплати або влаштування на більш вигідну роботу.
Несподівано собі можете стати душею компанії. Навколишні самі тягнуться до спілкування з вами, від вас потрібно не обдурити їхні очікування.
Успіх у заняттях принесе творчий підхід. Імпровізуйте - сьогодні вам під силу несподіване вирішення проблеми або зможете розглянути вигоду там, де її впритул не бачать інші.
Збіги трапляються, і у вашому житті їх сьогодні буде достатньо. Контролюйте ситуацію, щоб ніщо не змогло вибити вас із колії, заважаючи зосередитися на справах.
У вашому житті може з'явитися покровитель. Сьогодні вам буде легше звичайного справити гарне враження на вищих у будь-якій обстановці – у діловій атмосфері офісу, на корпоративній вечірці або просто по телефону.
Більше спілкуйтеся. Не має значення, хто стане вашим співрозмовником – діловий партнер, колега чи випадковий попутник. Складні переговори, нове перспективне знайомство – все це допоможе вивести ваше життя на новий рівень.
Пам'ятайте: невдачі гартують характер. Втім, серйозних проблем день не принесе, а дрібні нестикування примусять мобілізуватися і показати все, на що ви здатні!
Ситуація може вимагати перебувати у кількох місцях одночасно. Проте зірки радять спершу взятися за щось одне. Краще довести до кінця одну невелику справу, ніж весь день ганятися за десятьма зайцями.
Чи не відривайтеся від колективу. Командна робота сьогодні може принести не лише загальний прибуток, а й особисту вигоду.
Дотримуйтесь мудрого вислову «Ставтеся до інших так, як хотіли б, щоб ставилися до вас». Від вашої позиції залежить відношення оточуючих, і за кожен вчинок вам відплатять тією самою монетою.
Морально приготуйтеся до того, що будинки відволікатимуть робочі проблеми, а на роботі – домашні. Щоб остаточно не заплутатися, зірки радять не відволікатися на сторонні думки та почуття.
Тримайте руку на пульсі подій – сьогодні ситуація стрімко змінюватиметься. Якщо ж пустите події на самоплив, подаруйте конкурентам свій щасливий шанс.
Будьте готові до приємних сюрпризів. Сьогодні може надійти приваблива пропозиція, яка обіцяє вилитися в перспективну та прибуткову справу.
Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
Щороку 22 жовтня, починаючи з 1998 року, у світі відзначається Міжнародний день людей, що заїкаються.
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