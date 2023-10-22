22.10.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 22 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Будьте готові до приємних сюрпризів. Сьогодні може надійти приваблива пропозиція, яка обіцяє вилитися в перспективну та прибуткову справу.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гроші самі йдуть до вас у руки, і ваше завдання не проґавити свою вигоду. День вдалий для укладання угод, переговорів з начальством про підвищення зарплати або влаштування на більш вигідну роботу.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Несподівано собі можете стати душею компанії. Навколишні самі тягнуться до спілкування з вами, від вас потрібно не обдурити їхні очікування.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Успіх у заняттях принесе творчий підхід. Імпровізуйте - сьогодні вам під силу несподіване вирішення проблеми або зможете розглянути вигоду там, де її впритул не бачать інші.

Рак (22 червня – 23 липня)

Збіги трапляються, і у вашому житті їх сьогодні буде достатньо. Контролюйте ситуацію, щоб ніщо не змогло вибити вас із колії, заважаючи зосередитися на справах.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У вашому житті може з'явитися покровитель. Сьогодні вам буде легше звичайного справити гарне враження на вищих у будь-якій обстановці – у діловій атмосфері офісу, на корпоративній вечірці або просто по телефону.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Більше спілкуйтеся. Не має значення, хто стане вашим співрозмовником – діловий партнер, колега чи випадковий попутник. Складні переговори, нове перспективне знайомство – все це допоможе вивести ваше життя на новий рівень.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Пам'ятайте: невдачі гартують характер. Втім, серйозних проблем день не принесе, а дрібні нестикування примусять мобілізуватися і показати все, на що ви здатні!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Ситуація може вимагати перебувати у кількох місцях одночасно. Проте зірки радять спершу взятися за щось одне. Краще довести до кінця одну невелику справу, ніж весь день ганятися за десятьма зайцями.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Чи не відривайтеся від колективу. Командна робота сьогодні може принести не лише загальний прибуток, а й особисту вигоду.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Дотримуйтесь мудрого вислову «Ставтеся до інших так, як хотіли б, щоб ставилися до вас». Від вашої позиції залежить відношення оточуючих, і за кожен вчинок вам відплатять тією самою монетою.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Морально приготуйтеся до того, що будинки відволікатимуть робочі проблеми, а на роботі – домашні. Щоб остаточно не заплутатися, зірки радять не відволікатися на сторонні думки та почуття.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Тримайте руку на пульсі подій – сьогодні ситуація стрімко змінюватиметься. Якщо ж пустите події на самоплив, подаруйте конкурентам свій щасливий шанс.