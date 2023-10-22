22.10.2023 07:30 Рита Парфенова

22 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 22 жовтня, починаючи з 1998 року, у світі відзначається Міжнародний день людей, що заїкаються.

Ідея Міжнародного дня людей, що заїкаються, належить Міжнародній асоціації людей, що заїкаються. Сенс його проведення – в акцентуванні уваги суспільства на проблеми, з якими стикаються люди з даною патологією, та виявити до них більше розуміння. За статистикою, заїканням страждають близько 2% дітей та до 1,5% дорослих. У чоловіків заїкуватість зустрічається в 3-4 рази частіше, ніж у жінок. До речі, багатьом людям заїкуватість не завадило реалізувати себе в тих сферах, де потрібне вміння гарно говорити. Заїканням страждали, наприклад, Демосфен, Уїнстон Черчілль, Мерилін Монро, Ісаак Ньютон, а з тих, що нині живуть — Брюс Вілліс, Артемій Троїцький та інші відомі люди. А про звільнення короля Великобританії Георга VI від заїкуватості за допомогою логопеда Лайонела Лога навіть зняли трагікомедію «Король каже», яка отримала «Оскара» у категорії найкращий фільм.

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22 жовтня неофіційно проголосили Міжнародний день захисту чоловічої нервової системи від насильницьких дій з боку жінок. Як би дивно це не звучало, але чоловіки також нерідко страждають у стосунках. Жіночий аб’юз проявляється по-різному. Це може бути шантаж розлученням та ізоляцією батька та дітей, маніпуляція сексом, фінансами та громадським становищем.



Психологи вважають, що систематичний психологічний вплив на людину сильно позначається на її здоров’ї. Постійна критика, образи та применшення здібностей людини провокують хронічну депресію, тривожність, посттравматичний стресовий розлад та дисоціацію.



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Щочетвертої неділі жовтня у світі відзначається Міжнародний день тещі. Зародившись у 1930-х роках у США як жарт (за однією з версій – як альтернатива Дню матері), з кожним роком він набуває все більше шанувальників, у тому числі й інших країнах.

Прикмети дня

У цей день вшановується пам'ять святого Апостола Якова Алфеєва - одного з 12 апостолів Ісуса Христа. У народі святого називали Яків Древопилець, оскільки у селах починали заготовляти дрова на зиму, вважаючи, що до цього часу з дерева пішли соки, і воно краще горітиме.



Цього дня було прийнято випікати пироги та пригощати ними своїх рідних та близьких. Вважалося, що це забезпечить добробут та міцне здоров'я на найближчий рік.



На Якова закривали грибний сезон – збирали останні осінні сироїжки. Їх або солили, або тушкували з картоплею та подавали на стіл.

Що не можна робити 22 жовтня

Цього дня не варто брати в руки голку та займатися шиттям.

Не можна сваритися та згадувати минулі образи.

Не слід кричати на дітей.

Не рекомендують використовувати лайливі слова.

Також варто бути обережним у громадському транспорті та натовпі, щоб не втратити майно.

Також цього дня

4004 року до нашої ери згідно з заявою, зробленою ірландським архієпископом Джеймсом Ашшером у 1650 році на підставі вивчення Старого Завіту, відбувся Акт Творіння (творення світу Богом).



1811 – народився Ференц Ліст, угорський композитор, піаніст, диригент («Прелюди», «Фауст-симфонія», «Угорська рапсодія»).



1844 – народилася Сара Бернар, французька актриса.



1883 – у Нью-Йорку відкрилася «Метрополітен-Опера». Першого вечора звучала опера Гуно «Фауст».



1938 – народився Крістофер Ллойд, американський актор (Док Браун із «Назад у майбутнє»).



1943 – народилася Катрін Денєв, французька актриса. Справжнє прізвище – Дорлеак. У кіно дебютувала, не здобувши спеціальної освіти. Денєв – талановита самоучка.



1948 – народився Робертіно Лоретті, італійський співак.



1952 – народився Джефф Голдблюм, американський кіноактор («Муха», «Парк Юрського періоду», «День незалежності»).



1962 – вибухнула Карибська криза: президент США Джон Кеннеді виступив зі зверненням про встановлення морської блокади Куби у відповідь на розміщення на острові радянських ракет середнього радіусу дії. Америка вперше відчула себе незатишно в атомний вік, а світ опинився на межі нової війни.



1975 – радянська космічна станція Венера-9 здійснила м'яку посадку на поверхню Венери і передала на Землю перші знімки поверхні іншої планети Сонячної системи.



1980 – Папа Римський скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея.



1995 – на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обрали Патріархом Київським та всієї Русі-України.

Іменини відзначають

Абрам, Андрон, Максим, Опанас, Петро, ​​Яків.