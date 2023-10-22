Ракетний удар по «Новій пошті» на Харківщині: інформація від правоохоронців ( фото, відео )
Слідчі, криміналісти, вибухотехніки продовжують працювати на місці влучання російської ракети.
Ракетний удар по «Новій пошті» на Харківщині: інформація від правоохоронців ( фото, відео )
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
21 жовтня близько 22:20 надійшло повідомлення до поліції про те, що внаслідок ворожого обстрілу села Коротич Пісочинської територіальної громади горить відділення Нової пошти та вантажне авто.
Станом на 02:30 відомо, що на території термінала перебувало 22 особи, з них 6 осіб загинули та 16 поранені. Серед постраждалих - чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.
Фахівці вибухотехнічної управління вилучили уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами і судмедексперти проводять огляд тіл загиблих.