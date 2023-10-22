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22.10.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по «Новій пошті» на Харківщині: інформація від правоохоронців ( фото, відео )

Слідчі, криміналісти, вибухотехніки продовжують працювати на місці влучання російської ракети.


Ракетний удар по «Новій пошті» на Харківщині: інформація від правоохоронців ( фото, відео )
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
21 жовтня близько 22:20 надійшло повідомлення до поліції про те, що внаслідок ворожого обстрілу села Коротич Пісочинської територіальної громади горить відділення Нової пошти та вантажне авто.
 
Станом на 02:30 відомо, що на території термінала перебувало 22 особи, з них 6 осіб загинули та 16 поранені. Серед постраждалих - чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.
 
 
Фахівці вибухотехнічної управління вилучили уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами і судмедексперти проводять огляд тіл загиблих.
 
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За адресою працювали всі профільні служби. Рятівники оперативно загасили пожежу. Слідчі, криміналісти, вибухотехніки продовжують працювати на місці влучання російської ракети.
 
 
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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