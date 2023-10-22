22.10.2023 08:20 Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого ракетного удару по «Новій пошті» на Харківщині

Увечері 21 жовтня ворог завдав ракетного удару по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

В результаті удару сталася значна руйнація будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа. Також на об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв.м. За попередніми даними, 6 осіб загинуло та 16 постраждало.

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В 00:14 пожежу було ліквідовано. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 чоловік особового складу ДСНС.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 жовтня близько 22:20 надійшло повідомлення до поліції про те, що внаслідок ворожого обстрілу села Коротич Пісочинської територіальної громади горить відділення Нової пошти та вантажне авто.