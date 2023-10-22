22.10.2023 08:40 Віталій Хінєвіч

Ворожий удар по терміналу «Нової пошти» на Харківщині: для ідентифікації двох жертв потрібна експертиза ДНК

Під обстрілом росіян було село Новий Коротич. Після ракетної атаки загорівся термінал "Нової пошти" та вантажівка, площа пожежі 300 м.кв. Пошкоджені автомобілі та причепи «Нової пошти».

Фото: Сергій Болвінов

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«Шестеро людей загинуло і станом на зараз чотирнадцять поранено - ворог атакує Харківщину. Всі постраждалі отримують допомогу в лікарні. А двоє з шести загиблих настільки сильно обгоріли, що нам доведеться знову робити аналізи ДНК, щоби опізнати жертв російського терору.

Слідчі та криміналісти Слідчого управління, слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції на місці. Збираємо докази воєнного злочину росіян.

Зареєстрували та розслідуємо кримінальне провадження за за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Читайте нас у Facebook , Telegram та Instagram

Всі жертви - це цивільні мешканці області, які просто виконували свою роботу. Співчуваємо родинам загиблих та вже працюємо на місці удару»,- повідомив Сергій Болвінов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 21 жовтня ворог завдав ракетного удару по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі області.