Ворожий удар по терміналу «Нової пошти» на Харківщині: для ідентифікації двох жертв потрібна експертиза ДНК

Під обстрілом росіян було село Новий Коротич. Після ракетної атаки загорівся термінал "Нової пошти" та вантажівка, площа пожежі 300 м.кв. Пошкоджені автомобілі та причепи «Нової пошти».
Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 21 жовтня ворог завдав ракетного удару по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі області.
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Будьте готові до приємних сюрпризів. Сьогодні може надійти приваблива пропозиція, яка обіцяє вилитися в перспективну та прибуткову справу.
Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
Щороку 22 жовтня, починаючи з 1998 року, у світі відзначається Міжнародний день людей, що заїкаються.
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