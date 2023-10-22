22.10.2023 08:45 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область: є загиблі та поранені

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв місто Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки, зазнали поранення 3 людей. Дівчина 15 років та жінка 63 років госпіталізовані у важкому стані. Хлопець 17 років – в стані середньої тяжкості.

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Зокрема, під ворожими обстрілами перебували Першотравневе, Синьківка та Дворічна Куп'янського району, Борова Ізюмського району, Гатище, Бударки Чугуївського району та інші населені пункти.

Вчора ввечері, близько 22:15 ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по терміналу "Нової пошти" у смт Коротич Харківського району. Будівля терміналу зруйнована, сталася пожежа. Внаслідок удару загинуло 6 людей. 16 людей зазнали поранення. 2 з них перебувають у вкрай важкому стані, 6 - у важкому, решта – в стані середньої тяжкості та легкі.