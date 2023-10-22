22.10.2023 09:40 Віталій Хінєвіч
Поліцейські виявили правопорушників у Харківській області
Працівники поліції Харківщини отримали та відреагували на 1067 викликів від громадян.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1700 транспортних засобів.
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.
Працівники поліції оперативно повернули батькам зниклу 13-річну дівчину. Неповнолітня ввечері пішла на прогулянку та не повернулась. Правоохоронці розшукали її на вулиці неподалік від будинку. За час відсутності жертвою злочину дівчина не стала.
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