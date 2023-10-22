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22.10.2023  09:40   Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили правопорушників у Харківській області

Працівники поліції Харківщини отримали та відреагували на 1067 викликів від громадян.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб. 
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1700 транспортних засобів. 
 
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.
 
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Працівники поліції оперативно повернули батькам зниклу 13-річну дівчину. Неповнолітня ввечері пішла на прогулянку та не повернулась. Правоохоронці розшукали її на вулиці неподалік від будинку. За час відсутності жертвою злочину дівчина не стала.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 21 жовтня ворог завдав ракетного удару по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі області.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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