21.10.2023 21:50 Рита Парфенова

Чоловік у формі та з пістолетом пограбував магазин у Харкові

У Харкові оперативно затримано зловмисника, який 21 жовтня вчинив розбій, погрожуючи пістолетом.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 21 жовтня 38-річний харківʼянин, який тільки у серпні цього року звільнився з місць позбавлення волі, вчинив новий злочин.

Так, близько опівдня він прийшов до магазину у Новобаварському районі м. Харкова. Він заздалегідь вдягнув військову форму, хоча він не є військовослужбовцем, та взяв із собою пістолет.



Прийшовши до магазину, він направив на продавчиню зброю та наказав віддати всі гроші у касі. Отримавши гроші, зловмисник не зупинився. Він побачив на жінці ювелірні прикраси та змусив її зняти все з себе та віддати йому.



Після цього чоловік втік з місця злочину, проте недалеко. Правоохоронці оперативно встановили його особу та затримали в порядку ст. 208 КПК України.



За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова чоловікові повідомлено про підозру за фактом розбою, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.