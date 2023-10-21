Чоловік у формі та з пістолетом пограбував магазин у Харкові

У Харкові оперативно затримано зловмисника, який 21 жовтня вчинив розбій, погрожуючи пістолетом.
Так, близько опівдня він прийшов до магазину у Новобаварському районі м. Харкова. Він заздалегідь вдягнув військову форму, хоча він не є військовослужбовцем, та взяв із собою пістолет.
Прийшовши до магазину, він направив на продавчиню зброю та наказав віддати всі гроші у касі. Отримавши гроші, зловмисник не зупинився. Він побачив на жінці ювелірні прикраси та змусив її зняти все з себе та віддати йому.
Після цього чоловік втік з місця злочину, проте недалеко. Правоохоронці оперативно встановили його особу та затримали в порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова чоловікові повідомлено про підозру за фактом розбою, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).
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День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
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