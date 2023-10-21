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21.10.2023  21:50   Рита Парфенова

Чоловік у формі та з пістолетом пограбував магазин у Харкові

У Харкові оперативно затримано зловмисника, який 21 жовтня вчинив розбій, погрожуючи пістолетом.

Новини Харкова: Чоловік у формі та з пістолетом пограбував магазин
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 21 жовтня 38-річний харківʼянин, який тільки у серпні цього року звільнився з місць позбавлення волі, вчинив новий злочин.
 

Так, близько опівдня він прийшов до магазину у Новобаварському районі м. Харкова. Він заздалегідь вдягнув військову форму, хоча він не є військовослужбовцем, та взяв із собою пістолет.

Прийшовши до магазину, він направив на продавчиню зброю та наказав віддати всі гроші у касі. Отримавши гроші, зловмисник не зупинився. Він побачив на жінці ювелірні прикраси та змусив її зняти все з себе та віддати йому.

Після цього чоловік втік з місця злочину, проте недалеко. Правоохоронці оперативно встановили його особу та затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова чоловікові повідомлено про підозру за фактом розбою, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські поліцейські викрили чоловіка, який на вулиці пограбував жінку.
Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  пограбування, харків
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