21.10.2023 21:37 Дмитро Колонєй
Готуємо заморожені яблука на зиму
Поповнюємо запаси до холодної пори року.
Як пише РЕДПОСТ
, заморожені яблука можна використовувати для приготування, варення, желе, пирогів, тортів, печених яблук та інших страв.
Що варто врахувати
-
Для зберігання заморожених яблук можна брати звичайні пакети, але найкраще підійдуть пакети із зип-замком або вакуумні. У таких пакетах продукти зберігаються в рази довше і не поглинають запахи один одного.
Заморожені яблука на зиму
Продукти:
-
яблука - 1 кг
-
цукор - 3 столові ложки
Покроковий рецепт приготування
-
Відібрати міцні яблука, без ознак псування.
-
Плоди добре вимити та обсушити.
Для компоту
-
Яблука нарізати великими часточками чи кубиками, видаливши серцевину.
-
Противень або плоску страву застелите харчовою плівкою.
-
Укласти скибочки в один шар.
-
Якщо їх багато, зробіть кілька шарів, перестелівши кожен плівкою. Тоді після заморозки вони не злипнуться, а будуть один до одного, їх легко пересипатимуть у пакет.
-
Прибрати в морозильну камеру до заморозки.
Для випікання
-
Розрізати на чотири частини
-
Видалити серцевину.
-
Порізати на часточки
-
Укласти на лист, застелений плівкою в один шар.
-
За бажання посипати їх зверху цукром.
-
Забрати яблука в морозильну камеру до замерзання. Після замерзання вони вільно зсипаються із плівки.
-
Таку заготовку краще зберігати із застосуванням вакууму тонким шаром, тому що яблучні часточки тонкі і легко вберуть сторонні запахи з морозилки.
Якщо у випічку потрібні половинки
-
Для заморозки взяти невеликі яблучка.
-
Розрізати їх навпіл.
-
Акуратно видалити серцевину.
-
Укласти зрізами на плівку в один шар
-
Заморозити.
-
Заморожені половинки перекласти у пакети
-
Прибрати у морозильну камеру.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати зігріваючий суп-пюре із запечених овочів.
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