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21.10.2023  21:37   Дмитро Колонєй

Готуємо заморожені яблука на зиму

Поповнюємо запаси до холодної пори року.

Як приготувати заморожені яблука на зиму
 
Як пише РЕДПОСТ, заморожені яблука можна використовувати для приготування, варення, желе, пирогів, тортів, печених яблук та інших страв.
 
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Що варто врахувати

  • Для зберігання заморожених яблук можна брати звичайні пакети, але найкраще підійдуть пакети із зип-замком або вакуумні. У таких пакетах продукти зберігаються в рази довше і не поглинають запахи один одного.

Заморожені яблука на зиму

Продукти:

  • яблука - 1 кг
  • цукор - 3 столові ложки

Покроковий рецепт приготування

  1. Відібрати міцні яблука, без ознак псування.
  2. Плоди добре вимити та обсушити.

Для компоту

  1. Яблука нарізати великими часточками чи кубиками, видаливши серцевину.
  2. Противень або плоску страву застелите харчовою плівкою.
  3. Укласти скибочки в один шар.
  4. Якщо їх багато, зробіть кілька шарів, перестелівши кожен плівкою. Тоді після заморозки вони не злипнуться, а будуть один до одного, їх легко пересипатимуть у пакет.
  5. Прибрати в морозильну камеру до заморозки.

Як приготувати заморожені яблука на зиму

Для випікання

 

  1. Розрізати на чотири частини
  2. Видалити серцевину.
  3. Порізати на часточки
  4. Укласти на лист, застелений плівкою в один шар.
  5. За бажання посипати їх зверху цукром.
  6. Забрати яблука в морозильну камеру до замерзання. Після замерзання вони вільно зсипаються із плівки.
  7. Таку заготовку краще зберігати із застосуванням вакууму тонким шаром, тому що яблучні часточки тонкі і легко вберуть сторонні запахи з морозилки.

Як приготувати заморожені яблука на зиму

Якщо у випічку потрібні половинки

 

  1. Для заморозки взяти невеликі яблучка.
  2. Розрізати їх навпіл.
  3. Акуратно видалити серцевину.
  4. Укласти зрізами на плівку в один шар
  5. Заморозити.
  6. Заморожені половинки перекласти у пакети
  7. Прибрати у морозильну камеру.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати зігріваючий суп-пюре із запечених овочів.

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Тэги:  рецепт, яблука, заготовки, цукор
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