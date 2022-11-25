25.11.2022 21:57 Дмитро Колонєй

Заготовки на зиму: солоні огірки за бабусиним рецептом

Представляємо три варіанти засолювання огірків.



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Як пише РЕДПОСТ, солоні огірки ніколи не втратить своєї популярності. Особливо якщо вони смачно приготовлені. Одним із таких рецептів ми і пропонуємо скористатися. Огірки краще брати невеликі та щільні. Довгі китайські огірки не підійдуть, вони хрусткі і соковиті в салаті, а для засолювання зовсім не годяться.

Солоні огірки за бабусиним рецептом

Продукти:

Огірки 700 г

Сіль за смаком

Листя чорної смородини 5 штук

Листя хрону 1,5 штук

Хрін 20 г

Перець чилі 10 г

Стебла кропу 1 штука

Оцет 9%-ний 2 столові ложки

Рецепт покроково

Варіант 1

Огірки добре промити. Простерилізувати банки та укласти в них трави. На півторалітрову банку потрібно взяти 4-5 листків чорної смородини та парасольку кропу. Нарізати гострий перець: на ту ж банку потрібно 3-4 кільця. Покласти половину листочка хрону - і кілька нарізаних кружків кореня. Хрін крім дезінфекції надає огіркам міцність та ґрунтовність. Укласти огірки в банку, можна укладати їх із будь-якою щільністю, але чим більше огірків влізе в одну банку, тим менше банок буде потрібно в кінцевому рахунку. Зверху закрити огірки листочком хрону. Він не пропустить жодних зайвих бактерій. Можна спочатку налити розсіл, а потім накрити все листом, а навпаки.

Варіант 2

Розчинити сіль у холодній воді з розрахунку 2 столові ложки солі на літр води. Залити розсіл, закрити банку пластиковою кришкою і поставити в льох чи інше холодне місце для зберігання. Якщо тримати огірки в холодному темному місці, нічого з ними за такої технології засолювання не станеться.Тому банку можна не закочувати. Через 45 діб огірки можна їсти.

Варіант 3

Налити в каструлю чисту холодну воду, покласти туди яйце, всипати сіль і розмішувати доти, доки яйце не спливе: це показник того, що розсіл дуже крутий. Скільки потрібно солі, сказати складно, тому яйце тут служить якимось індикатором. Залити огірки крутим соляним розчином. Накрити банку кришкою та поставити її в прохолодне місце на два-три дні. Коли почнеться бродіння та розсіл піде бульбашками, його треба злити. Залити огірки чистою холодною водою без солі Додати в кожну банку по 2 столові ложки 9-відсоткового оцту. В ідеалі ця концентрація на літр води Верхній лист хріну краще замінити на свіжий, він на той час пожухне. Закатати банку. Готові огірки будуть за ті ж 45 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли краще солити капусту у листопаді та грудні.