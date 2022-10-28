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28.10.2022  20:00   Дмитро Колонєй

Готуємося до зими: коли краще солити капусту

Благоприятні для приготування дні, народні прикмети та знаки у листопаді та грудні.


Фотография из открытых источников

Як радить РЕДПОСТ, у справі приготуванні капусти на зиму є декілька моментів, які слід врахувати, аби вона порадувала смаком взимку.

У листопаді та грудні для квашення капусти підходять всі знаки зодіаку, крім Риби, Раку та Діви.

Найбільш сприятливі знаки для маринування капусти:

  1. Овен,
  2. Лев,
  3. Телець,
  4. Стрілець
  5. Козеріг.
  • Якщо при цьому Місяць росте, можна робити швидке заквашування капусти, не призначеної для тривалого зберігання,
  • а якщо зменшується — солять на довгий термін, на зиму.

Категорично не рекомендується заготовляти її в повний місяць і на місяць, що росте, в знаках Риби і Діви.

Набільш багопріятні дні для готування:

  • листопад: 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 23 числа;
  • грудень: 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 і 22 числа.

Щодо народних прикмет думки, коли найкраще готувати капусту, поділяються:  

  1. Одні дотримуються народної прикмети про те, що це треба робити в повний місяць. А ще краще, якщо він випадає на середу, п'ятницю чи суботу.
  2. Противники цієї думки вважають, що саме в так можна зіпсувати страву.
  3. До найкращих днів для засолювання капусти, за народними прикметами відносять також «чоловічі дні тижня» — понеділок, вівторок та четвер. Ще кращі, якщо вони припадають на повний місяць.

На якому з цих варіантів зупинитися - вибір за вами.

 

Тэги:  капуста, приметы и советы, заготовки
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