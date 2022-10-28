28.10.2022 20:00 Дмитро Колонєй
Готуємося до зими: коли краще солити капусту
Благоприятні для приготування дні, народні прикмети та знаки у листопаді та грудні.
Фотография из открытых источников
Як радить РЕДПОСТ, у справі приготуванні капусти на зиму є декілька моментів, які слід врахувати, аби вона порадувала смаком взимку.
У листопаді та грудні для квашення капусти підходять всі знаки зодіаку, крім Риби, Раку та Діви.
Найбільш сприятливі знаки для маринування капусти:
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Овен,
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Лев,
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Телець,
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Стрілець
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Козеріг.
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Якщо при цьому Місяць росте, можна робити швидке заквашування капусти, не призначеної для тривалого зберігання,
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а якщо зменшується — солять на довгий термін, на зиму.
Категорично не рекомендується заготовляти її в повний місяць і на місяць, що росте, в знаках Риби і Діви.
Набільш багопріятні дні для готування:
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листопад: 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 23 числа;
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грудень: 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 і 22 числа.
Щодо народних прикмет думки, коли найкраще готувати капусту, поділяються:
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Одні дотримуються народної прикмети про те, що це треба робити в повний місяць. А ще краще, якщо він випадає на середу, п'ятницю чи суботу.
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Противники цієї думки вважають, що саме в так можна зіпсувати страву.
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До найкращих днів для засолювання капусти, за народними прикметами відносять також «чоловічі дні тижня» — понеділок, вівторок та четвер. Ще кращі, якщо вони припадають на повний місяць.
На якому з цих варіантів зупинитися - вибір за вами.
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