28.10.2022 20:00 Дмитро Колонєй

Готуємося до зими: коли краще солити капусту

Благоприятні для приготування дні, народні прикмети та знаки у листопаді та грудні.



Фотография из открытых источников

Як радить РЕДПОСТ, у справі приготуванні капусти на зиму є декілька моментів, які слід врахувати, аби вона порадувала смаком взимку.

У листопаді та грудні для квашення капусти підходять всі знаки зодіаку, крім Риби, Раку та Діви.

Найбільш сприятливі знаки для маринування капусти:

Овен, Лев, Телець, Стрілець Козеріг.

Якщо при цьому Місяць росте, можна робити швидке заквашування капусти, не призначеної для тривалого зберігання,

а якщо зменшується — солять на довгий термін, на зиму.

Категорично не рекомендується заготовляти її в повний місяць і на місяць, що росте, в знаках Риби і Діви.

Набільш багопріятні дні для готування:

листопад: 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 23 числа;

грудень: 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 і 22 числа.

Щодо народних прикмет думки, коли найкраще готувати капусту, поділяються:

Одні дотримуються народної прикмети про те, що це треба робити в повний місяць. А ще краще, якщо він випадає на середу, п'ятницю чи суботу. Противники цієї думки вважають, що саме в так можна зіпсувати страву. До найкращих днів для засолювання капусти, за народними прикметами відносять також «чоловічі дні тижня» — понеділок, вівторок та четвер. Ще кращі, якщо вони припадають на повний місяць.

На якому з цих варіантів зупинитися - вибір за вами.