28.10.2022 19:12 Дмитро Колонєй
Окупанти обстріляли жітлові будинки міста Харківщини
Правоохоронці Харківщини відкрили кримінальну справу.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці задокументували наслідки обстрілу міста Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує вювати з цивільним населенням. Він завдав удару по жітловим будинкам. Боєприпаси влучили поряд з ними.
Зруйновані паркан, дах та фасад будинку, пошкоджені господарські споруди. Попередньо, постраждалих громадян немає.
Працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП зафіксували факт збройної агресії та зібрали речові докази. За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження.
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