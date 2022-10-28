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28.10.2022  19:12   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли жітлові будинки міста Харківщини

Правоохоронці Харківщини відкрили кримінальну справу.

Обстріляли жітлові будинки Вовчанська окупанти. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці задокументували наслідки обстрілу міста Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує вювати з цивільним населенням. Він завдав удару по жітловим будинкам. Боєприпаси влучили поряд з ними. 
 
Обстріляли жітлові будинки Вовчанська окупанти. Новини Харкова
 
Зруйновані паркан, дах та фасад будинку, пошкоджені господарські споруди. Попередньо, постраждалих громадян немає. 
 
 
Працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП зафіксували факт збройної агресії та зібрали речові докази. За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження.
 
Обстріляли жітлові будинки Вовчанська окупанти. Новини Харкова
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков, волчанск
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