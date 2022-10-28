28.10.2022 20:36 Дмитро Колонєй
Нападав на жінок: у Харкові спіймали серйного грабіжника (фото)
Поліція Харкова затримала рецидивиста.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, раніше судимий 31-річний зловмисник нападав на продавчинь у Салтівському районі, палкою наносив тілесні ушкодження та забирав гроші з каси.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
28 жовтня 2022 року чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів.
Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Встановлена причетність чоловіка до скоєння інших розбійних нападів на території Салтівського району. Слідчі дії тривають.
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