    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Нападав на жінок: у Харкові спіймали серйного грабіжника (фото)
28.10.2022  20:36   Дмитро Колонєй

Нападав на жінок: у Харкові спіймали серйного грабіжника (фото)

Поліція Харкова затримала рецидивиста.

Нападав на жінок із палкою та був затриманий серійний грабіжник у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, раніше судимий 31-річний зловмисник нападав на продавчинь у Салтівському районі, палкою наносив тілесні ушкодження та забирав гроші з каси.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
 
28 жовтня 2022 року чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. 
 
Нападав на жінок із палкою та був затриманий серійний грабіжник у Харкові
 
Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
Встановлена причетність чоловіка до скоєння інших розбійних нападів на території Салтівського району. Слідчі дії тривають.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  ограбление, салтовка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.10 Надзвичайні події Грабіжник з ножем напав на продавця у Харкові 09.10 Надзвичайні події Пограбував після сварки: у Харкові спіймали зловмисника (фото) 21.09 Надзвичайні події Банда псевдо-правоохоронців пограбувала людину у Харкові (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 