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29.12.2022  14:59   Дмитро Колонєй

Нападав з палицею: у Харкові засуджено грабіжника (фото)

Суд у Харкові відправив за грати зловмисника.

Пограбував магазини, був спійманий та засуджений чоловік у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, доведено, що наприкінці жовтня 2022 року безробітний меканець Харкова у Салтівському районі міста зайшов до одного з продуктових магазинів, де була тільки продавчиня, перестрибнув через прилавок та почав погрожувати жінці металевим прутом. Потім наказав їй віддати всі гроші з каси, вихопив їх, вдарив жінку металевим прутом по пальцях рук та втік.
 
Через декілька днів зловмисник зайшов до іншого магазина у цьому ж районі, вдарив касирку дерев’яною палкою, забрав гроші та зник з місця злочину. Проте уникнути кримінальної відповідальності йому не вдалось — правоохоронці викрили та затримали чоловіка. 
 
Зловмисник повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. 
 
28 грудня 2022 року суддя Московського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок чоловіку, відправивши на 8 років за ґрати  Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про дідуся, який впорався із грабіжником у передмісті Харкова.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  ограбление, налет, харьков
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