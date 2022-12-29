29.12.2022 14:59 Дмитро Колонєй

Нападав з палицею: у Харкові засуджено грабіжника (фото)

Суд у Харкові відправив за грати зловмисника.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, доведено, що наприкінці жовтня 2022 року безробітний меканець Харкова у Салтівському районі міста зайшов до одного з продуктових магазинів, де була тільки продавчиня, перестрибнув через прилавок та почав погрожувати жінці металевим прутом. Потім наказав їй віддати всі гроші з каси, вихопив їх, вдарив жінку металевим прутом по пальцях рук та втік.

Через декілька днів зловмисник зайшов до іншого магазина у цьому ж районі, вдарив касирку дерев’яною палкою, забрав гроші та зник з місця злочину. Проте уникнути кримінальної відповідальності йому не вдалось — правоохоронці викрили та затримали чоловіка.

Зловмисник повністю визнав свою вину та щиро розкаявся.

28 грудня 2022 року суддя Московського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок чоловіку, відправивши на 8 років за ґрати Наразі триває строк на апеляційне оскарження.