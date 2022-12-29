    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Комунальники ведуть ремонт на трьох проспектах Харкова
29.12.2022  15:21   Дмитро Колонєй

Комунальники ведуть ремонт на трьох проспектах Харкова

Про це інформує КП «Шляхрембуд» Харкова.

Ведуть ремонт на трьох проспектах Харкова комунальники

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», бригади підприємства ремонтують дороги на:

  • пр. Гагаріна,
  • пр. Петра Григоренка та
  • пр. Героїв Сталінграда.

Ведуть ремонт на трьох проспектах Харкова комунальники

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт дорог, коммунальщики, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.12 ЖКГ Комунальники відремонтували покриття ще на трьох вулицях Харкова 21.11 Дороги та транспорт Під Харковом відновили переправу, яка з’єднує дві частини селища (фото) 11.11 ЖКГ У Харкові асфальтують дороги (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 