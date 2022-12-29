Комунальники ведуть ремонт на трьох проспектах Харкова

Про це інформує КП «Шляхрембуд» Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», бригади підприємства ремонтують дороги на:
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Хороший день для активних, енергійних вчинків! В особистих стосунках не робіть поспішних висновків та відкладіть розгляд на інший день.
28 грудня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Сьогодні відзначається свято найважливішого з мистецтв – Міжнародний день кіно.
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