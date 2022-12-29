29.12.2022 15:36 Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали наркозакладника, який крав кабель

Патрульні Харкова затримали двох зловмисників на гарячому.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 29 грудня 2022 року патрульні отримали виклик на Єнакіївську вулицю у зв'язку з крадіжкою. За адресою правоохоронці, оглянувши прилеглу територію, неподалік виявили двох громадян, у яких з собою був зрізаний силовий кабель.

Під час перевірки документів у одного з громадян, з’ясувалося, що його розшукують правоохоронці через причетність до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Також під час поверхневої перевірки в кишені у чоловіка виявили телефон. Згідно з наявними базами даних смартфон був викрадений.

Для з'ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі всі обставини встановлюватимуть слідчі.