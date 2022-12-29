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29.12.2022  15:36   Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали наркозакладника, який крав кабель

Патрульні Харкова затримали двох зловмисників на гарячому.

Спіймали закладника, який вкрав кабель та телефон на вулиці Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 29 грудня 2022 року патрульні отримали виклик на  Єнакіївську вулицю у зв'язку з крадіжкою. За адресою правоохоронці, оглянувши прилеглу територію, неподалік виявили двох громадян, у яких з собою був зрізаний силовий кабель.
 
Під час перевірки документів у одного з громадян, з’ясувалося, що його розшукують правоохоронці через причетність до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
 
Спіймали закладника, який вкрав кабель та телефон на вулиці Харкова
 
Також під час поверхневої перевірки в кишені у чоловіка виявили телефон. Згідно з наявними базами даних смартфон був викрадений.
 
Для з'ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі всі обставини встановлюватимуть слідчі.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  воровство, кража, харьков
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