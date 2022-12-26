26.12.2022 15:59 Дмитро Колонєй

Засуджено окупанта, який награбував на сотні тисяч у селищі, з якого обстрілювали Харків

Відправлено за грати бойовика ДНР за злочини, які він зробив під час окупації населеного пункта під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, суд визнав винним бойовика так званої «ДНР», що 23 лютого 2022 року був призваний під час загальної мобілізації до лав так званої армії «ДНР» для участі у проведенні бойових дій проти України на боці РФ.

Він у березні 2022 року перебував у окупованому на той час РФ селі Руські Тишки Харківського району та отримав наказ від представника 13 складу 25-ої мотострілецької бригади ЗС РФ проникнути у будинок чоловіка, який за даними російської розвідки передавав координати розташування окупантів у вказаному селі українським військовим.

Бойовик проник до будинку та пограбував власників, забрав їх особисті речі та дорогоцінні ювелірні прикраси на суму майже 400 тисяч гривень.

Бойовик «ДНР» щиро розкаявся у судовому засіданні.

26 грудня 2022 року Котелевський районний суд Полтавської області виніс обвинувальний вирок та призначив військовому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Наразі триває строк подання апеляційного оскарження вироку.

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