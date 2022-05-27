27.05.2022 11:55 Рита Парфенова

Известно, что ждет мужчину, вошедшего в доверие к бабушке и зарубившего ее топором

Обвинительный акт по статье, предусматривающей пожизненное заключение, направлен в суд.

Убийство произошло в декабре 2021 года, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

В полицию обратилась женщина и сообщила, что бабушка ее мужа, проживающая в селе Гинеевка Змиевского района, несколько дней не выходила на связь. Когда супруги приехали в дом родственницы, увидели ее мертвой.



Следствием установлено, что к бабушке часто приходил 33-летний ранее судимый мужчина, помогавший ей по хозяйству. Во время одного из визитов мужчина решил завладеть имуществом женщины. Он взял топор и убил бабушку. После ограбления мужчина скрылся.

20 декабря прошлого года злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в одной из харьковских многоэтажек, где он скрывался.

В настоящее время в Змиевский районный суд Харьковской области направлен обвинительный акт по факту умышленного убийства, совершенного по корыстным мотивам, и по факту разбоя, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений (п. 6). 115, ч. 4 статьи 187 УК Украины).



Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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