27.05.2022 12:15 Виталий Хиневич

Харьковские коммунальщики реагируют на обращения горожан

Сотрудники коммунальных предприятий ежедневно проводят ремонтные работы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что ремонтники участка Холодногорского района Комплекса «Харьковводоотведение» КП

«Харьковводоканал» ежедневно выполняют 20 заявок горожан, а также подготавливают внутридомовые системы к эксплуатации в осенне-зимний период.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника участка Холодногорского района Валерий Королев, вследствие обстрелов жилой фонд получил масштабные разрушения. В частности, критическая ситуация сложилась в некоторых домах по улицам Полтавский Шлях, Кашубы и Холодногорской.

«Там серьезно разрушены дома и коммуникации. Проблем добавила и морозная погода, вследствие чего внутридомовые системы разморозились. Мы провели детальную ревизию, определились с объемом работ по восстановлению коммуникаций и приступили к ремонтным работам», - отметил Валерий Королев.

По его словам, для оперативной ликвидации аварийных ситуаций специалисты используют современные технологии и профессиональное оборудование. Только за последнюю неделю мастера восстановили водоснабжение в домах по пер. Таганскому, 7 и ул. Чеботарской, 47, наладили системы водоотведения по ул. Чеботарской, 44 и ул. Благовещенской, 25, а в пер. Пластичном, 8 полностью реставрировали внутридомовые коммуникации и заменили запорную арматуру.