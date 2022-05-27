    
Главная Новости Харькова ЖКХ Харьковские коммунальщики реагируют на обращения горожан
27.05.2022  12:15   Виталий Хиневич

Харьковские коммунальщики реагируют на обращения горожан

Сотрудники коммунальных предприятий ежедневно проводят ремонтные работы.

Харьковские коммунальщики
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что ремонтники участка Холодногорского района Комплекса «Харьковводоотведение» КП
«Харьковводоканал» ежедневно выполняют 20 заявок горожан, а также подготавливают внутридомовые системы к эксплуатации в осенне-зимний период.
 
Как отметил временно исполняющий обязанности начальника участка Холодногорского района Валерий Королев, вследствие обстрелов жилой фонд получил масштабные разрушения. В частности, критическая ситуация сложилась в некоторых домах по улицам Полтавский Шлях, Кашубы и Холодногорской. 
 
«Там серьезно разрушены дома и коммуникации. Проблем добавила и морозная погода, вследствие чего внутридомовые системы разморозились. Мы провели детальную ревизию, определились с объемом работ по восстановлению коммуникаций и приступили к ремонтным работам», - отметил Валерий Королев. 
 
По его словам, для оперативной ликвидации аварийных ситуаций специалисты используют современные технологии и профессиональное оборудование. Только за последнюю неделю мастера восстановили водоснабжение в домах по пер. Таганскому, 7 и ул. Чеботарской, 47, наладили системы водоотведения по ул. Чеботарской, 44 и ул. Благовещенской, 25, а в пер. Пластичном, 8 полностью реставрировали внутридомовые коммуникации и заменили запорную арматуру.
 
Напомним, в новом отопительном сезоне Харкова тепло пойдет по современным трубам.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.05 ЖКХ В Харькове заново построят котельную 26.05 ЖКХ Харьковские коммунальщики восстанавливают разрушенные дороги 26.05 ЖКХ В районе Северной Салтовки восстанавливают газоснабжение
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 