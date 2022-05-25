25.05.2022 12:32 Рита Парфенова

В новом отопительном сезоне Харкова тепло пойдет по современным трубам (фото)

Плановые перекладки тепловых магистралей производятся только ППУ-трубами.

Как сообщает РЕДПОСТ, сейчас по Харькову КП «Харьковские тепловые сети» и подрядные организации меняют обычные трубы центрального отопления на предизолированные пенополиуретаном на 26 объектах. Осуществляется перекладка магистральных сетей трубами диаметром от 219 мм до 1020 мм.





Кроме того, по 21 адресу выполняются работы по переводке внутриквартальных сетей, на 12 объектах проводятся работы по возобновлению горячего водоснабжения.





Труба ППУ – это предизолированная труба с изоляцией из пенополиуретана. Она относится к новейшим разработкам и применяется на наружных теплотрассах в Европе и Америке. Изначально их применяли в странах, где температура воздуха опускается до 0 градусов и ниже. Но со временем стали использовать и в регионах с теплым климатом, но высокой влажностью, поскольку пенополиуретан оказался наиболее стойким к воздействию влаги и перепадам температур материалом.





Напомним на ул. Бучмы, которая долгое время находилась под обстрелами оккупантов, продолжают перекладывать резервную тепломагистраль.