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25.05.2022  12:32   Рита Парфенова

В новом отопительном сезоне Харкова тепло пойдет по современным трубам (фото)

Плановые перекладки тепловых магистралей производятся только ППУ-трубами.

В Харькове теплосети перекладывают ППУ-трубами

Как сообщает РЕДПОСТ, сейчас по Харькову КП «Харьковские тепловые сети» и подрядные организации меняют обычные трубы центрального отопления на предизолированные пенополиуретаном на 26 объектах. Осуществляется перекладка магистральных сетей трубами диаметром от 219 мм до 1020 мм.

В Харькове теплосети перекладывают ППУ-трубами

Кроме того, по 21 адресу выполняются работы по переводке внутриквартальных сетей, на 12 объектах проводятся работы по возобновлению горячего водоснабжения.

В Харькове теплосети перекладывают ППУ-трубами

Труба ППУ – это предизолированная труба с изоляцией из пенополиуретана. Она относится к новейшим разработкам и применяется на наружных теплотрассах в Европе и Америке. Изначально их применяли в странах, где температура воздуха опускается до 0 градусов и ниже. Но со временем стали использовать и в регионах с теплым климатом, но высокой влажностью, поскольку пенополиуретан оказался наиболее стойким к воздействию влаги и перепадам температур материалом.

В Харькове теплосети перекладывают ППУ-трубами

Напомним  на ул. Бучмы, которая долгое время находилась под обстрелами оккупантов, продолжают перекладывать резервную тепломагистраль.

Источник:   КП ХТС
 Тэги:  хтс, отопление, харьков
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