У Харькові вчетверте з нуля запускають систему опалення (фото)

Працівники КП "Харківські теплові мережі" щодня удосконалюють алгоритм оперативних дій на випадок обстрілів та перебоїв з електропостачання.
Як повідомляє РЕДПОСТ, після відключення світла у Харкові та області внаслідок масованої атаки по території України 23 листопада в місте вчетверте з нуля запускають систему опалення.
В умовах перепадів електричної напруги та тиску води в системі, теплоенергетики цілодобово усувають дефекти на ділянках трубопроводів, які не витримують нестабільного режиму роботи. Здійснюють обходи у пошуках витоків.
Погода, нажаль додає працівникам КП "Харківські теплові мережі" зайвого клопоту і суттєво ускладнює роботу. Але колектив підприємства налаштований оптимістично і готовий до будь-яких сюрпризів.
Алгоритм оперативних дій на випадок обстрілів та перебоїв з електропостачання налагоджений і відпрацьовується щодня. Крім того, для потреб населення теплоенергетики у межах державної ініціативи готують пункти незламності.
Нагадаємо, станом на ранок 25 листопада Харків повністю заживлений, в області на світло чекають 100 тисяч споживачів
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