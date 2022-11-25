Харків повністю заживлений, в області на світло чекають 100 тисяч споживачів

Усі споживачі Харкова вже зі світлом.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
По області залишаються частково без електрики близько 100 тисяч споживачів: частина жителів Ізюмської, Куп‘янської, Борівської громад, а також частина Зміївської, Балаклійської і Шевченківської. Їх енергетики планують заживити протягом дня.
Процес відновлення триває, на зараз по області та Харкову введені графіки з можливим збільшенням часу відключень для стабілізації системи.
Нагадаємо, 23 листопада на Харківщині почали працювати 10 мобільних Пунктів Незламності. Мапу розміщення таких пунктів по всій країні можна подивитися на спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua. Мапа постійно оновлюється.
Комментариев: 0
Будьте готові до того, що всі відносини сьогодні будуть будуватися за принципом особистих симпатій та антипатій. Присвятіть день творчості і яскраві враження вам гарантовані.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
У першу п'ятницю після американського Дня подяки у західних країнах розпочинається традиційний різдвяний сезон розпродажів.
влажность:
давление:
ветер: