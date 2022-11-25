25.11.2022 10:17 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 18 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 21 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 214 осіб. Одужало 306 358 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1612 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 19 осіб (із них 18 - мешканці міста Харкова). Два позитивних результати зареєстровано в Богодухівському районі області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 листопада.