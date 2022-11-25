25.11.2022 10:40 Віталій Хінєвіч

Під час окупації Вовчанська ОЗУ здійснили більше 40 злочинів

Правоохоронці документують злочини злочинного угруповання «Чижи».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що раніше засуджений громадянин з початку вторгнення російських загарбників відразу перейшов на бік ворога та разом зі своїми поплічниками допомагав окупантам здійснювати підривну діяльність проти України. Зловмисники під керівництвом ватажка разом з військовими рф займалися крадіжками, рейдерством із застосуванням насильства щодо місцевих підприємців, незаконно позбавляли їх волі та вимагали кошти.

Поліцейські встановили, що з першого дня окупації російською армією Вовчанська 45-річний правопорушник налагодив співпрацю з представниками країни-агресора у здійсненні підривної діяльності на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості України в умовах воєнного стану. Чоловік добровільно став так званим «головою тимчасової громадської адміністрації рф у місті Вовчанську».

За словами старшого уповноваженого Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області Максима Галковського, під час окупації зловмисник створив та очолив організовану злочинну групу, в яку входило 8 осіб. Учасники ОЗУ займалися крадіжками сільськогосподарської техніки, продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів і матеріальних цінностей з місцевих фермерських господарств, АЗС та інших об’єктів. Угруповання скоїло більше 40 таких злочинів.

За даними слідства, організована злочинна група скоїла крадіжку техніки сільськогосподарського значення, транспортних засобів з сільгосппідприємства; крадіжку продуктів харчування та інших матеріальних цінностей; техніки, грошових коштів з учбового закладу; вивіз в рф лісової продукції, яка належала місцевому підприємству; крадіжку паливно-мастильних продуктів з АЗС. На рахунку ОЗУ також крадіжка м’ясної продукції з подальшою реалізацією; крадіжка кількох тон цукру. Мешканці житлового комплексу через злочинні дії угруповання залишилися без автотранспорту, водного транспорту та інших матеріальних цінностей.

Після деокупації Харківської області працівники Управління карного розшуку обласного ГУНП встановили місцезнаходження організатора і затримали його. Для проведення слідчих дій зловмисник переданий працівникам Управління СБУ в Харківській області.

Слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Трьом членам злочинного угруповання повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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