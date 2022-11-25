25.11.2022 11:01 Рита Парфенова

Ракетним ударом на Харківщині зруйновані житловий будинок, дитячий майданчик та медустанова (фото)

Окупанти продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського районів

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, військові рф ударили артилерією по Вовчанську, пошкоджено житловий будинок. Госпіталізований із пораненням чоловік 66 років.





Вночі та зранку росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Куп’янську. Є влучання на території дитячого садка та медичної установи. Попередньо - без постраждалих.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 24 по 25 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.