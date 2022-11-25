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25.11.2022  11:01   Рита Парфенова

Ракетним ударом на Харківщині зруйновані житловий будинок, дитячий майданчик та медустанова (фото)

Окупанти продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського районів

Новини Харькова: наслідки ракетних ударів 24 листопада

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, військові рф ударили артилерією по Вовчанську, пошкоджено житловий будинок. Госпіталізований із пораненням чоловік 66 років.

Новини Харькова: наслідки ракетних ударів 24 листопада

Вночі та зранку росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Куп’янську. Є влучання на території дитячого садка та медичної установи. Попередньо - без постраждалих.

Новини Харькова: наслідки ракетних ударів 24 листопада

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 24 по 25 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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