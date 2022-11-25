Харків на ранок 25 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 24 по 25 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 25 листопада.
Пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів, трапилась у Куп’янському районі. Загиблих і постраждалих не має. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу..
Загалом за добу з 24 по 25 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 290 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 8 тонн питної води.
Нагадаємо, вночі 24 листопада, окупанти нанесли удар по Куп’янському району.
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