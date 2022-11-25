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25.11.2022  08:17   Рита Парфенова

Харків на ранок 25 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 24 по 25 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 25 листопада.

Пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів, трапилась у Куп’янському районі. Загиблих і постраждалих не має. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу..

Загалом за добу з 24 по 25 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:

  • 13 – на ліквідацію пожеж, 1 з них спричинений ворожими обстрілами;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 16 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 290 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Нагадаємо, вночі 24 листопада, окупанти нанесли удар по Куп’янському району.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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