25.11.2022 07:30 Рита Парфенова

25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У першу п'ятницю після американського Дня подяки у західних країнах розпочинається традиційний різдвяний сезон розпродажів.

Чорна п'ятниця – це день величезних знижок та розпродажів, головне свято для всіх шопоголіків та чудове рішення для тих, хто хоче заощадити.



Цього дня магазини отримують від 20 до 50% свого річного виторгу, а в масових тиснявах у найбільших торгових центрах щороку гинуть люди. Не без частки сарказму цієї п'ятниці листопада називають «чорною п'ятницею».



Традиція нестримного шопінгу виникла в Америці ще в 19 столітті, коли найбільші торгові мережі почали влаштовувати грандіозні передріздвяні розпродажі, стимулюючи покупців на покупки неймовірними розмірами знижок, бонусів, особливими подарунками тощо. А сам термін «Чорна п'ятниця» з'явився лише 1966 року у Філадельфії.



Існує дві загальноприйняті версії про походження назви. По одній день так називали через величезні пробки на дорогах, які утворювалися наступного дня після Дня подяки. З іншого боку, назва Чорна п'ятниця походить завдяки способу ведення бухгалтерської звітності цього дня. Збитки записували червоним чорнилом, а прибуток – чорним, а оскільки виручка у цей день була величезною, то й чорний колір у звітності переважав.



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На противагу шопоголічному божевіллям сьогодні відзначаться День відмови від покупок. Люди у багатьох країнах світу на добу відмовляються від будь-яких покупок, нагадуючи собі про те, що надмірне споживання – небезпечна тенденція.



Ідея цього свята-акції зародилася в Америці 1992 року. З ініціативою відмовитись від покупок виступив канадський журналіст естонського походження Калле Ласн. На його думку, причину фінансової кризи потрібно шукати не у ліквідності чи нерегульованих ринках, а в культурі надмірного та бездумного споживання.



Умови участі у цій акції прості – протягом 24 годин потрібно відмовитись від будь-яких придбань. Крім того, активісти проводять акції під девізом «Заради миру на землі нічого не купуй!», щоби привернути увагу громадськості. Акції являють собою мирні демонстрації в торгових центрах, а також показ «антирекламних» роликів, які повідомляють про те, що середній житель США купує в п'ять разів більше товарів, ніж мексиканець, удесятеро більше, ніж китаєць, і в тридцять разів більше, ніж громадянин Індії



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Щороку з 1981 року жінки-активістки всього світу відзначають 25 листопада День боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.



Історичною передумовою Дня стала подія, що сталася 1961 року в Домініканській Республіці. За наказом домініканського диктатора Рафаеля Трухільо були по-звірячому вбиті три сестри Мірабал, які були політичними активістками.



З 2009 року почала проводитися глобальна кампанія «Забарв світ у помаранчевий колір». Її учасники одягають одяг або аксесуари помаранчевого кольору, щоб висловити свою солідарність з рухом заради майбутнього, вільного від насильства щодо жінок і дівчаток.



Цього року темою Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок є «Помаранчевий світ: фінансування, реагування, запобігання збору даних!». У міру поширення пандемії коронавірусної інфекції насильство щодо жінок, особливо домашнє насильство, продовжувало наростати — у деяких країнах кількість звернень щодо «гарячої лінії» збільшилася вп'ятеро. Довгострокова кампанія Генерального секретаря ООН «Спільно покінчимо з насильством щодо жінок» спрямована на посилення глобальних дій щодо усунення недоліків у сфері фінансування, надання основних послуг жертвам насильства під час пандемії, зосередження уваги на профілактичних заходах та збору даних для зміцнення потенціалу служб надання допомоги жінкам та дівчаткам.



Як і попередні роки, з 25 листопада по 10 грудня пройдуть «16 днів активних дій», які завершаться в день, коли відзначається День прав людини. У багатьох містах світу відбудуться відповідні заходи, а знамениті будівлі будуть підсвічені помаранчевим світлом. Взяти участь у кампанії можна в соціальних мережах, використовуючи хештеги #GenerationEquality #orangetheworld #16days та #spreadtheword.

Прикмети дня

25 листопада вшановується пам'ять святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського. На Івана звертали увагу на прикмети: якщо випадав сніг чи дощ, то можна було розраховувати на тривалі відлиги до самого Введення (4 грудня). "Якщо на Івана снігу, то зима до Введення з місця не зрушить"; "Якщо на Івана дощ, то до Введення буде теж", - говорили наші предки.



У разі плюсової температури цього дня без особливої ​​потреби на вулицю намагалися не виходити, щоб бруд дорогами зайвий раз не місити.



За старих часів проробляли такий ритуал: у сніг, що щойно випав, вставляли соломинку, якщо вона провалиться, значить, сніг зійде, якщо не провалиться — сніг залишиться на землі. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Також цього дня

У 1562 році народився Лопе де Вега, іспанський драматург (Собака на сіні, Вчитель танців).



1867 – Альфред Нобель запатентував винайдений ним динаміт.



1884 – у США запатентовано сухе молоко.



1909 – у Німеччині Карл Хофман розробив технологію отримання синтетичного каучуку із бутадієну.



1918 – угорська пацифістка Розіке Швіммер стала першою в історії світової дипломатії жінкою-послом.



1926 – народився Пол Андерсон, американський письменник-фантаст.



1942 – підписано радянсько-французьку угоду про формування на території СРСР французької авіаційної ескадрильї, пізніше відомої як «Нормандія-Німан».



1956 – помер Олександр Довженко, кінорежисер, драматург.



1971 – народилася Крістіна Епплгейт, американська актриса («Одружені та з дітьми», «Друзі»).



1984 – народився Гаспар Ульє, французький актор («Довгі заручини», «Братство вовка», «Париж, я люблю тебе»).



1992 – Кабінет Міністрів України видав постанову «Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів»

2003 – Рада на пропозицію уряду Януковича ухвалила Закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати з 237 ₴ до 205 ₴.

2004 – На засіданні Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» з формулюванням «дискредитація іміджу академії» було ухвалено позбавити Л. М. Кравчука звання почесного доктора.

Іменини відзначають:

Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Катерина, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Семен, Степан, Федір, Юліан.