25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У першу п'ятницю після американського Дня подяки у західних країнах розпочинається традиційний різдвяний сезон розпродажів.
Чорна п'ятниця – це день величезних знижок та розпродажів, головне свято для всіх шопоголіків та чудове рішення для тих, хто хоче заощадити.
Цього дня магазини отримують від 20 до 50% свого річного виторгу, а в масових тиснявах у найбільших торгових центрах щороку гинуть люди. Не без частки сарказму цієї п'ятниці листопада називають «чорною п'ятницею».
Традиція нестримного шопінгу виникла в Америці ще в 19 столітті, коли найбільші торгові мережі почали влаштовувати грандіозні передріздвяні розпродажі, стимулюючи покупців на покупки неймовірними розмірами знижок, бонусів, особливими подарунками тощо. А сам термін «Чорна п'ятниця» з'явився лише 1966 року у Філадельфії.
Існує дві загальноприйняті версії про походження назви. По одній день так називали через величезні пробки на дорогах, які утворювалися наступного дня після Дня подяки. З іншого боку, назва Чорна п'ятниця походить завдяки способу ведення бухгалтерської звітності цього дня. Збитки записували червоним чорнилом, а прибуток – чорним, а оскільки виручка у цей день була величезною, то й чорний колір у звітності переважав.
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На противагу шопоголічному божевіллям сьогодні відзначаться День відмови від покупок. Люди у багатьох країнах світу на добу відмовляються від будь-яких покупок, нагадуючи собі про те, що надмірне споживання – небезпечна тенденція.
Ідея цього свята-акції зародилася в Америці 1992 року. З ініціативою відмовитись від покупок виступив канадський журналіст естонського походження Калле Ласн. На його думку, причину фінансової кризи потрібно шукати не у ліквідності чи нерегульованих ринках, а в культурі надмірного та бездумного споживання.
Умови участі у цій акції прості – протягом 24 годин потрібно відмовитись від будь-яких придбань. Крім того, активісти проводять акції під девізом «Заради миру на землі нічого не купуй!», щоби привернути увагу громадськості. Акції являють собою мирні демонстрації в торгових центрах, а також показ «антирекламних» роликів, які повідомляють про те, що середній житель США купує в п'ять разів більше товарів, ніж мексиканець, удесятеро більше, ніж китаєць, і в тридцять разів більше, ніж громадянин Індії
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Щороку з 1981 року жінки-активістки всього світу відзначають 25 листопада День боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.
Історичною передумовою Дня стала подія, що сталася 1961 року в Домініканській Республіці. За наказом домініканського диктатора Рафаеля Трухільо були по-звірячому вбиті три сестри Мірабал, які були політичними активістками.
З 2009 року почала проводитися глобальна кампанія «Забарв світ у помаранчевий колір». Її учасники одягають одяг або аксесуари помаранчевого кольору, щоб висловити свою солідарність з рухом заради майбутнього, вільного від насильства щодо жінок і дівчаток.
Цього року темою Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок є «Помаранчевий світ: фінансування, реагування, запобігання збору даних!». У міру поширення пандемії коронавірусної інфекції насильство щодо жінок, особливо домашнє насильство, продовжувало наростати — у деяких країнах кількість звернень щодо «гарячої лінії» збільшилася вп'ятеро. Довгострокова кампанія Генерального секретаря ООН «Спільно покінчимо з насильством щодо жінок» спрямована на посилення глобальних дій щодо усунення недоліків у сфері фінансування, надання основних послуг жертвам насильства під час пандемії, зосередження уваги на профілактичних заходах та збору даних для зміцнення потенціалу служб надання допомоги жінкам та дівчаткам.
Як і попередні роки, з 25 листопада по 10 грудня пройдуть «16 днів активних дій», які завершаться в день, коли відзначається День прав людини. У багатьох містах світу відбудуться відповідні заходи, а знамениті будівлі будуть підсвічені помаранчевим світлом. Взяти участь у кампанії можна в соціальних мережах, використовуючи хештеги #GenerationEquality #orangetheworld #16days та #spreadtheword.
25 листопада вшановується пам'ять святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського. На Івана звертали увагу на прикмети: якщо випадав сніг чи дощ, то можна було розраховувати на тривалі відлиги до самого Введення (4 грудня). "Якщо на Івана снігу, то зима до Введення з місця не зрушить"; "Якщо на Івана дощ, то до Введення буде теж", - говорили наші предки.
У разі плюсової температури цього дня без особливої потреби на вулицю намагалися не виходити, щоб бруд дорогами зайвий раз не місити.
За старих часів проробляли такий ритуал: у сніг, що щойно випав, вставляли соломинку, якщо вона провалиться, значить, сніг зійде, якщо не провалиться — сніг залишиться на землі. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
У 1562 році народився Лопе де Вега, іспанський драматург (Собака на сіні, Вчитель танців).
1867 – Альфред Нобель запатентував винайдений ним динаміт.
1884 – у США запатентовано сухе молоко.
1909 – у Німеччині Карл Хофман розробив технологію отримання синтетичного каучуку із бутадієну.
1918 – угорська пацифістка Розіке Швіммер стала першою в історії світової дипломатії жінкою-послом.
1926 – народився Пол Андерсон, американський письменник-фантаст.
1942 – підписано радянсько-французьку угоду про формування на території СРСР французької авіаційної ескадрильї, пізніше відомої як «Нормандія-Німан».
1956 – помер Олександр Довженко, кінорежисер, драматург.
1971 – народилася Крістіна Епплгейт, американська актриса («Одружені та з дітьми», «Друзі»).
1984 – народився Гаспар Ульє, французький актор («Довгі заручини», «Братство вовка», «Париж, я люблю тебе»).
1992 – Кабінет Міністрів України видав постанову «Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів»
2003 – Рада на пропозицію уряду Януковича ухвалила Закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати з 237 ₴ до 205 ₴.
2004 – На засіданні Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» з формулюванням «дискредитація іміджу академії» було ухвалено позбавити Л. М. Кравчука звання почесного доктора.
Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Катерина, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Семен, Степан, Федір, Юліан.
Будьте готові до того, що всі відносини сьогодні будуть будуватися за принципом особистих симпатій та антипатій. Присвятіть день творчості і яскраві враження вам гарантовані.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
У першу п'ятницю після американського Дня подяки у західних країнах розпочинається традиційний різдвяний сезон розпродажів.
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