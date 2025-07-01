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01.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 липня

У Харкові зранку та вдень буде хмарно, але ввечері небо проясниться. Вдень можливий невеликий дощ, який припиниться до вечора.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 20 – 22° тепла.

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Народні прикмети

  • західний вітер приносить дощі;
  • на деревах з'явилося жовте листя, то до ранньої осені;
  • зірки дуже яскраво мерехтять на нічному небі, а вранці видно хмари – буде сильна гроза;
  • чути співи солов’я після Петрового дня – значить, зима настане лише через 30-40 днів після свята Покрови, а весь час до того буде досить тепло.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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