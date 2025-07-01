Прогноз погоди у Харкові на 1 липня

У Харкові зранку та вдень буде хмарно, але ввечері небо проясниться. Вдень можливий невеликий дощ, який припиниться до вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вдень 20 – 22° тепла.
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Сьогодні прагнення новизни може виявлятися у бажанні дізнатися щось нове чи спілкуватися і знайомитися. Звичні справи здаватимуться нудними, і суперечки можуть швидко розростатися.
У Харкові зранку та вдень буде хмарно, але ввечері небо проясниться. Вдень можливий невеликий дощ, який припиниться до вечора.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
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