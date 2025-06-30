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30.06.2025  21:50   Віталій Хіневич

Комунальники Харкова протягом тижня усували наслідки ворожих атак

Фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» протягом тижня усували наслідки ворожих атак у Салтівському, Немишлянському та Київському районах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Бригади закрили контури на 35 об’єктах загальною площею 510 кв. м.
 
Крім того, комунальники усунули аварійність на покрівлях 15-ти будинків. Також вони виконували аварійно-відновлювальні роботи з поточного утримання вхідних сходів, водостічних труб, фасадів тощо.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» виконали роботи із заміни 126 технічно зношених ділянок трубопроводів різних діаметрів, оновивши загалом 6,4 кілометрів мереж.
 
Тэги:  жкг, харків
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