Комунальники Харкова протягом тижня усували наслідки ворожих атак

В этот день

Гороскоп на 30 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні зірки радять проявити рішучість і енергійність, уникаючи будь‑яких неясностей у спілкуванні, щоб не витрачати день на беззмістовні суперечки. Удача буде на боці тих, хто точно знає, чого хоче.

Прогноз погоди у Харкові на 30 червня У Харкові вранці пануватиме безхмарна погода, проте вдень і надвечір небо поступово затягнеться хмарами. Опади малоймовірні до самого вечора, тоді як у вечірній час можливий дощ.