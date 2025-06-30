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30.06.2025  16:50   Віталій Хіневич

У Харкові комунальники змінюють водоводи

З початку року бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» виконали роботи із заміни 126 технічно зношених ділянок трубопроводів різних діаметрів, оновивши загалом 6,4 кілометрів мереж.

 
Зокрема, в Індустріальному районі, після заміни 200-метрової гілки водоводу по проспекту Героїв Харкова, ремонтники приступили до аналогічних робіт на вулиці Луї Пастера, передає РЕДПОСТ.
 
«На цьому трубопроводі відновимо близько 100 метрів мережі діаметром 250 мм. Бригади забезпечені всім необхідним, і наразі інтенсивними темпами ведуться підготовчі роботи. На час ремонтних заходів подача води містянам здійснюється у повному обсязі», - зазначив Максим Товкач, провідний інженер районної служби зовнішніх водопровідних мереж.
 
«Ми дякуємо харків'янам за своєчасну оплату послуг. Саме завдяки цим коштам ми можемо підтримувати критичну інфраструктуру навіть за найскладніших обставин», — зазначили у КП «Харківводоканал».
 
Виконуючи заміни ділянок водопровідних мереж, підприємство одразу розв’язує кілька важливих завдань. По-перше, поліпшується якість води, що подається в будинки харків’ян, і суттєво скорочується кількість аварійних ситуацій. А ще під час таких комплексних робіт встановлюються нові оглядові колодязі, запірно-регулююча арматура та пожежні гідранти.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на проспекті Аерокосмічному до кінця липня обмежено рух транспорту через ремонт.
 
Тэги:  жкг, харків
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