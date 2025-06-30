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30.06.2025  11:32   Рита Парфенова

На проспекті Аерокосмічному до кінця липня обмежено рух транспорту через ремонт

До 31 липня з 8:00 до 18:00 на проспекті Аерокосмічному в Харкові частково обмежено рух транспорту – у зв’язку з поточним ремонтом дорожнього покриття.

рух

У Харкові частково обмежили рух транспорту на проспекті Аерокосмічному, передає РЕДПОСТ. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, обмеження діятимуть щодня з 8:00 до 18:00 і триватимуть до 31 липня.

Рух обмежено крайніми лівими смугами на ділянці від вулиці Молочної до зупинки громадського транспорту «вул. Дмитра Коцюбайла». Причина – проведення поточного ремонту дорожнього покриття.

Транспорт пропускається вільними від виконання робіт смугами руху.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на тиждень обмежать рух транспорту через трамвайний переїзд біля універмагу «Харків».

Тэги:  рух, харків
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