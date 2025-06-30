30.06.2025 11:24 Рита Парфенова

За тиждень Харків зазнав 16 атак: вперше зафіксовано удар дроном «Черніка»

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за останній тиждень місто пережило 16 обстрілів. Унаслідок атак поранено чотири людини, серед них дитина.



Фото: ХМР

Протягом останнього тижня Харків зазнав 16 ворожих атак. Про це 30 червня повідомив міський голова Ігор Терехов, підбиваючи підсумки тижня, передає РЕДПОСТ.

За його словами, найбільше атак здійснено дронами-камікадзе типу «Шахед». Водночас вперше зафіксовано застосування нового безпілотника під назвою «Черніка». За оцінками фахівців Департаменту надзвичайних ситуацій, цей дрон має потужність бойової частини, подібну до «Молнії», але іншу конструкцію. Унаслідок його удару пошкоджено декілька автомобілів у гаражному кооперативі.

Загалом за останні сім діб поранено чотири особи, серед них — одна дитина. Загиблих внаслідок обстрілів у місті не було.

Вибухи зафіксовано у Немишлянському, Київському та Індустріальному районах. Пошкоджено як житлові будинки, так і об’єкти цивільної інфраструктури та підприємства.

Мер також повідомив, що тривалість повітряних тривог у Харкові була на 33 години, або 43%, меншою, ніж у середньому по області. Це, за словами ерехова, стало можливим завдяки злагодженій роботі військових, сил ППО та аналітиків Ситуаційного центру.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в результаті ударів безпілотників зафіксовано кілька пожеж у Харківському та Чугуївському районах. Є пострадалі в Пісочині – поранено вісьмох людей, зокрема дитину.