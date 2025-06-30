30.06.2025 11:03 Рита Парфенова

Знеструмлення у Холодногірському районі Харкова – енергетики працюють над відновленням

У Холодногірському районі Харкова сталася аварійна ситуація, яка призвела до знеструмлення 481 точки обліку.

У Холодногірському районі Харкова виникла аварійна ситуація на енергетичному об’єкті, внаслідок якої 481 точка обліку залишилася без електропостачання. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Як повідомили енергетики, фахівці вже працюють над усуненням пошкодження. Орієнтовний час відновлення електропостачання – до 12:00.

Водночас у компанії звертають увагу, що швидкість виконання аварійно-відновлювальних робіт залежить від ситуації з повітряними тривогами. Через заходи безпеки персонал зобов’язаний залишати об’єкти під час оголошення тривоги і повертається до роботи лише після її відбою.

Жителів району просять із розумінням поставитися до ситуації та приносять вибачення за тимчасові незручності.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року комунальники виконали 160 ремонтно-профілактичних робіт на водоводах Індустріального району.