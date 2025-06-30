У Харкові провели благодійний турнір «Крила перемоги» з пляжного волейболу

У Харкові відбувся Всеукраїнський благодійний турнір з пляжного волейболу «Крила перемоги», в якому змагалися 34 команди з різних регіонів України. Зібрані кошти передадуть на потреби ЗСУ.
У Харкові пройшов Всеукраїнський благодійний турнір з пляжного волейболу «Крила перемоги», передає РЕДПОСТ.
За даними Департаменту у справах сімʼї, молоді та спорту, це найбільші благодійні змагання з цього виду спорту, які традиційно проводяться вже третій рік поспіль.
Цього року до участі долучилися 34 команди — 20 чоловічих та 14 жіночих. Учасники представляли різні регіони України.
Мета заходу — не лише популяризація спорту, а й підтримка українських військових. Усі кошти, зібрані під час проведення турніру, будуть передані на потреби Збройних Сил України.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’янки здобули «золото» і «бронзу» на чемпіонаті світу з маунтенбайку в Туреччині.
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Сьогодні зірки радять проявити рішучість і енергійність, уникаючи будь‑яких неясностей у спілкуванні, щоб не витрачати день на беззмістовні суперечки. Удача буде на боці тих, хто точно знає, чого хоче.
У Харкові вранці пануватиме безхмарна погода, проте вдень і надвечір небо поступово затягнеться хмарами. Опади малоймовірні до самого вечора, тоді як у вечірній час можливий дощ.
З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.
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