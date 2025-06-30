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30.06.2025  10:53   Рита Парфенова

У Харкові провели благодійний турнір «Крила перемоги» з пляжного волейболу

У Харкові відбувся Всеукраїнський благодійний турнір з пляжного волейболу «Крила перемоги», в якому змагалися 34 команди з різних регіонів України. Зібрані кошти передадуть на потреби ЗСУ.

турнір Крила перемоги в Харкові

У Харкові пройшов Всеукраїнський благодійний турнір з пляжного волейболу «Крила перемоги», передає РЕДПОСТ.

За даними Департаменту у справах сімʼї, молоді та спорту, це найбільші благодійні змагання з цього виду спорту, які традиційно проводяться вже третій рік поспіль.

Цього року до участі долучилися 34 команди — 20 чоловічих та 14 жіночих. Учасники представляли різні регіони України.

турнір Крила перемоги в Харкові турнір Крила перемоги в Харкові

Мета заходу — не лише популяризація спорту, а й підтримка українських військових. Усі кошти, зібрані під час проведення турніру, будуть передані на потреби Збройних Сил України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’янки здобули «золото» і «бронзу» на чемпіонаті світу з маунтенбайку в Туреччині.

Тэги:  спорт, харків
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