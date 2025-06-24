24.06.2025 19:31 Рита Парфенова

Харків’янки здобули «золото» і «бронзу» на чемпіонаті світу з маунтенбайку в Туреччині

Марія Сухопалова стала чемпіонкою світу, а Мар’я Шерстюк посіла третє місце на світовій першості з маунтенбайку в дисципліні елімінатор (XCE), що проходила в турецькій Сакарʼї.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

У турецькому місті Сакарʼя відбувся чемпіонат світу з маунтенбайку в дисципліні елімінатор (XCE), де відзначилися українські спортсменки – вихованки Харківського фахового коледжу спорту.

Марія Сухопалова та Мар’я Шерстюк успішно подолали відбіркові етапи та вийшли до фіналу. У головному заїзді Сухопалова показала найкращий результат і стала чемпіонкою світу. «Срібло» здобула представниця Франції Ізаура Медде. Мар’я Шерстюк посіла третє місце, додавши до скарбнички української збірної ще одну медаль.

Таким чином, за підсумками чемпіонату світу з елімінатору українська команда виборола одразу дві нагороди: «золото» та «бронзу».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські бійці блискуче виступили на чемпіонаті України з ММА.