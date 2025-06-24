24.06.2025 18:56 Рита Парфенова

У Харкові мотоцикліст врізався у припаркований тролейбус та загинув

Смертельна ДТП сталася ввечері 23 червня на проспекті Байрона. 42-річний водій мотоцикла Suzuki врізався в тролейбус і загинув на місці. Поліція з’ясовує обставини аварії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліція розслідує обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Харкові ввечері 23 червня.

За попередніми даними, близько 22:05 на проспекті Байрона 42-річний водій мотоцикла Suzuki врізався в тролейбус, який був припаркований на узбіччі. У результаті зіткнення мотоцикліст отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці.

На місце аварії прибула слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Слідчі з’ясовують усі деталі та причини трагедії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 червня на пішохідному переході на вулиці Плеханівській автомобіль Ford Fusion наїхав на двох пенсіонерок. Одна з 76‑річних жінок загинула на місці, іншу з травмами госпіталізовано.