У Харкові мотоцикліст врізався у припаркований тролейбус та загинув

Смертельна ДТП сталася ввечері 23 червня на проспекті Байрона. 42-річний водій мотоцикла Suzuki врізався в тролейбус і загинув на місці. Поліція з’ясовує обставини аварії.
Поліція розслідує обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Харкові ввечері 23 червня.
За попередніми даними, близько 22:05 на проспекті Байрона 42-річний водій мотоцикла Suzuki врізався в тролейбус, який був припаркований на узбіччі. У результаті зіткнення мотоцикліст отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці.
На місце аварії прибула слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.
Слідчі з’ясовують усі деталі та причини трагедії.
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