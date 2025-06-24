24.06.2025 18:38 Рита Парфенова

Мешканця Харківщині підозрюють у зґвалтуванні та сексуальному насильстві над трьома неповнолітніми сестрами

У Берестинському районі Харківщини слідчі повідомили чоловікові про підозру у зґвалтуванні та сексуальному насильстві

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, в одному з населених пунктів Берестинського району 49-річний фігурант проживав разом із жінкою та її доньками.

За даними слідства, влітку 2023 року, скориставшись відсутністю людей у будинку, чоловік, застосувавши силу, зґвалтував 16-річну падчерку. Після цього такі факти повторялись систематично.

У червні цього року він піддавав сексуальному насильству вже двох молодших падчерок, яким було тільки 10 та 11 років.

За словами всіх дівчат, вони боялись вітчима, тому не могли чинити супротив та мовчали про те, що він з ними робив.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Харківської обласної та Берестинської окружної прокуратур громадянину повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої особи та сексуальному насильстві стосовно малолітніх осіб (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 153 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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