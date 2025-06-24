24.06.2025 18:02 Рита Парфенова

У Харкові після нічної атаки дронів комунальники закрили вікна в 37 пошкоджених будинках

У Немишлянському та Салтівському районах унаслідок російської атаки безпілотників постраждали десятки багатоповерхівок. Комунальні служби вже закрили розбиті вікна та продовжують ремонти дахів і балконів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Після нічної атаки дронів-камікадзе на Харків комунальні служби закрили всі вибиті вікна в житлових будинках, що зазнали пошкоджень у Немишлянському та Салтівському районах.

Усього постраждали 37 багатоповерхівок: у них було вибито 372 віконних рами та 16 балконних склінь. Також зафіксовано пошкодження 14 покрівель.

Аварійні бригади продовжують працювати в посиленому режимі – фахівці ремонтують покрівлі, балкони та дверні конструкції.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Немишлянському районі Харкова повністю відновлено електропостачання , яке було перерване через пошкодження ліній електропередачі під час нічної атаки.