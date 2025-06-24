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24.06.2025  18:02   Рита Парфенова

У Харкові після нічної атаки дронів комунальники закрили вікна в 37 пошкоджених будинках

У Немишлянському та Салтівському районах унаслідок російської атаки безпілотників постраждали десятки багатоповерхівок. Комунальні служби вже закрили розбиті вікна та продовжують ремонти дахів і балконів.

Наслідки атаки дронів у Харкові: відновлені вікна і дахи у 37 будинках

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Після нічної атаки дронів-камікадзе на Харків комунальні служби закрили всі вибиті вікна в житлових будинках, що зазнали пошкоджень у Немишлянському та Салтівському районах.
 
Усього постраждали 37 багатоповерхівок: у них було вибито 372 віконних рами та 16 балконних склінь. Також зафіксовано пошкодження 14 покрівель.
 
Аварійні бригади продовжують працювати в посиленому режимі – фахівці ремонтують покрівлі, балкони та дверні конструкції.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Немишлянському районі Харкова повністю відновлено електропостачання, яке було перерване через пошкодження ліній електропередачі під час нічної атаки. 
Тэги:  благоустрій, харків, агрессия россии
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