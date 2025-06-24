У Харкові після нічної атаки дронів комунальники закрили вікна в 37 пошкоджених будинках

У Немишлянському та Салтівському районах унаслідок російської атаки безпілотників постраждали десятки багатоповерхівок. Комунальні служби вже закрили розбиті вікна та продовжують ремонти дахів і балконів.
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Сьогодні потрібен прагматичний підхід до всього, за що ви беретеся. Перш ніж розпочати будь-яку справу, подумайте, чи дійсно вона вам потрібна і яку віддачу ви від неї отримаєте.
Протягом 24 червня в Харкові прогнозується суцільна хмарність. З самого ранку небо буде затягнуте хмарами, які не зникнуть до самого вечора. Опади переважно не очікуються впродовж дня, проте ближче до вечора синоптики прогнозують сильний дощ.
Раніше Різдво Івана Хрестителя святкували в Україні 7 липня. Проте після переходу на новий календар дату свята перенесли на 24 червня. Різдво Івана Предтечі в народі більше відоме як свято Івана Купала.
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