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24.06.2025  17:41   Рита Парфенова

Після нічного обстрілу Харкова відновили світло в 128 будинках приватного сектору

В Немишлянському районі Харкова повністю відновлено електропостачання, яке було перерване через пошкодження ліній електропередачі під час нічної атаки. Роботи провели спеціалісти “Харківобленерго”, щойно дозволила безпекова ситуація.

У Харкові відновили електропостачання в приватному секторі після обстрілу

У Немишлянському районі Харкова електропостачання, яке було зруйноване внаслідок нічного обстрілу, повністю відновлено, передає РЕДПОСТ. Як повідомили в АТ “Харківобленерго”, вибуховою хвилею було пошкоджено повітряну лінію, в результаті чого без світла залишились 128 будинків приватного сектору.

У Харкові відновили електропостачання в приватному секторі після обстрілу

Начальник Східного району електричних мереж Максим Різниченко зазначив, що фахівці негайно розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу, щойно це стало можливим з точки зору безпеки. До 15:00 всі споживачі були заживлені.

У Харкові відновили електропостачання в приватному секторі після обстрілу

До аварійних робіт також долучились працівники Східного району з розподілу електроенергії. За словами керівника підрозділу Віктора Волкова, у ході ремонту було замінено пошкоджені шафи, прилади обліку винесено на опори, здійснено опломбування та перевірку на предмет можливих ушкоджень.

У Харкові відновили електропостачання в приватному секторі після обстрілу

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Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 17 будівель у Харкові зазнали руйнацій через ворожу атаку.

 

Тэги:  світло, харків
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