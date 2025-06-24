24.06.2025 17:41 Рита Парфенова

Після нічного обстрілу Харкова відновили світло в 128 будинках приватного сектору

В Немишлянському районі Харкова повністю відновлено електропостачання, яке було перерване через пошкодження ліній електропередачі під час нічної атаки. Роботи провели спеціалісти “Харківобленерго”, щойно дозволила безпекова ситуація.

У Немишлянському районі Харкова електропостачання, яке було зруйноване внаслідок нічного обстрілу, повністю відновлено, передає РЕДПОСТ. Як повідомили в АТ “Харківобленерго”, вибуховою хвилею було пошкоджено повітряну лінію, в результаті чого без світла залишились 128 будинків приватного сектору.

Начальник Східного району електричних мереж Максим Різниченко зазначив, що фахівці негайно розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу, щойно це стало можливим з точки зору безпеки. До 15:00 всі споживачі були заживлені.

До аварійних робіт також долучились працівники Східного району з розподілу електроенергії. За словами керівника підрозділу Віктора Волкова, у ході ремонту було замінено пошкоджені шафи, прилади обліку винесено на опори, здійснено опломбування та перевірку на предмет можливих ушкоджень.

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