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24.06.2025  17:16   Рита Парфенова

На Харківщині повідомлено про підозру чоловіку, який контролював пропускний режим на «пості охорони» окупантів

Місцевий мешканець добровільно приєднався до «тимчасової адміністрації» окупантів у Куп’янську. Він контролював пропускний режим у будівлі, яку використовували росіяни.

колаборант

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
56-річному жителю Куп’янська повідомлено про підозру в колабораційній діяльності під час тимчасової окупації міста. За даними слідства, чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою та погодився на посаду в так званому Кондрашовському територіальному відділі «тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району».
 
Він вів журнал відвідувачів, здійснював контроль за пропускним режимом і охороняв приміщення в нічні години. Будівля, де працював підозрюваний, перебувала під контролем військових рф.
 
Дізнавач Куп’янського районного відділу поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури скерував кримінальне провадження до суду. Підозра оголошена за ч. 2 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).
 
Закон передбачає покарання у вигляді заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з можливістю конфіскації майна.
 
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Тэги:  колаборант, харків
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