18.06.2025 10:00 Рита Парфенова

СБУ затримала жінку – агентку гру, яка коригувала удари по Харкову і закликала до окупації міста

46-річна харків’янка передавала росіянам координати українських позицій і готувалася до захоплення міста. У її телефоні виявлено докази шпигунства. Їй загрожує довічне ув’язнення.

У Харкові співробітники Служби безпеки України затримали агентку російської воєнної розвідки (гру), яка передавала ворогу координати для ракетно-бомбових ударів та підтримувала ідею окупації міста. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

Як встановили слідчі, затриманою виявилася 46-річна безробітна місцева жителька. Вона потрапила в поле зору спецслужб рф після того, як почала закликати у Telegram-каналах до штурму Харкова.

Після вербування російський куратор передав їй список локацій, де ймовірно могли бути українські військові. Жінка ходила поблизу цих об’єктів, спостерігала за ними, фіксувала на фото з геоприв’язкою і надсилала координати ворогу через Google Maps.

СБУ задокументувала її дії та затримала. Також вжито заходів для безпеки українських військових об’єктів.

Під час обшуків у жінки вилучили техніку з доказами співпраці з агресором. Їй повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ Харківської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України затримала харків'янина, який систематично підтримував російську агресію та зберігав бойові припаси у власному помешканні.