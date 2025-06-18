    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У центрі Харкові перекриють частину вулиці через реконструкцію тепломереж
18.06.2025  10:11   Рита Парфенова

У центрі Харкові перекриють частину вулиці через реконструкцію тепломереж

Рух транспорту буде заборонено на ділянці Літературної. Роботи триватимуть понад місяць.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, в Харкові з 8:00 19 червня до 20:00 1 серпня буде перекрито рух транспорту на частині вулиці Літературної – на відрізку між вулицями Данилевського та Культури.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, обмеження пов’язані з реконструкцією теплових мереж.

Для об’їзду закритої ділянки водіям рекомендують використовувати прилеглі вулиці – Данилевського, Культури, проспект Науки та інші.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Люсинській на місяць заборонений рух транспорту.
Тэги:  рух, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.06 Дороги та транспорт З 13 червня у Харкові відновлює роботу тролейбус №7 10.06 Дороги та транспорт 11 червня тимчасово перекриють переїзд із Дергачів до Харкова через ремонт колій 27.05 Дороги та транспорт Трамваї №5 і №6 повернулися на основні маршрути у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 