18.06.2025 10:11 Рита Парфенова

У центрі Харкові перекриють частину вулиці через реконструкцію тепломереж

Рух транспорту буде заборонено на ділянці Літературної. Роботи триватимуть понад місяць.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, в Харкові з 8:00 19 червня до 20:00 1 серпня буде перекрито рух транспорту на частині вулиці Літературної – на відрізку між вулицями Данилевського та Культури.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, обмеження пов’язані з реконструкцією теплових мереж.

Для об’їзду закритої ділянки водіям рекомендують використовувати прилеглі вулиці – Данилевського, Культури, проспект Науки та інші.

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