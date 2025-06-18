У центрі Харкові перекриють частину вулиці через реконструкцію тепломереж

Рух транспорту буде заборонено на ділянці Літературної. Роботи триватимуть понад місяць.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, в Харкові з 8:00 19 червня до 20:00 1 серпня буде перекрито рух транспорту на частині вулиці Літературної – на відрізку між вулицями Данилевського та Культури.
За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, обмеження пов’язані з реконструкцією теплових мереж.
Для об’їзду закритої ділянки водіям рекомендують використовувати прилеглі вулиці – Данилевського, Культури, проспект Науки та інші.
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