18.06.2025 10:43 Рита Парфенова

На Харківському напрямку за добу знищено понад 100 одиниць ворожої техніки та 50 окупантів

Ситуація в зоні відповідальності ОТУ «Харків» залишається складною. Противник здійснив сотні обстрілів і застосував 150 дронів-камікадзе, однак зазнав суттєвих втрат у живій силі та техніці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 18 червня 2025 року оперативна ситуація в зоні відповідальності Оперативно-тактичного угруповання “Харків” залишається складною, але контрольованою.

За минулу добу російські війська здійснили два авіаудари із застосуванням трьох керованих авіабомб (КАБ) і десяти некерованих авіаційних ракет (НАР). Крім того, противник задіяв 150 дронів-камікадзе та 724 рази обстрілював позиції Сил оборони України.

Ворог намагався прорвати оборону трьома штурмами поблизу Вовчанська, Кам’янки та Довгенького, але всі спроби були відбиті.

Українські військові продовжують знищувати сили та ресурси противника. За добу загарбники втратили 50 осіб, з яких 25 – безповоротно. Також втрачено або пошкоджено 104 одиниці озброєння й техніки, зокрема:

артилерійська система;

14 автомобілів;

73 безпілотники;

16 одиниць спеціальної техніки.

Окрім того, було знищено:

171 укриття для особового складу;

2 місця зберігання пально-мастильних матеріалів.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога й тримають ситуацію під контролем.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська вели штурмові дії біля Вовчанська, Кам’янки та Довгенького. На Куп’янському напрямку зафіксовано одну безуспішну атаку.