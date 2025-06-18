Удар КАБом по Прудянці: зруйновано приватний будинок, постраждалих немає

Вранці 19 червня російські війська атакували село Прудянка в Харківській області керованою авіабомбою. Удар прийшовся по відкритій території. На щастя, обійшлося без жертв.
У середу, 18 червня, близько 5:00 ранку російські війська завдали авіаційного удару по селищу Прудянка Дергачівської громади Харківської області. Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
Ворог застосував керовану авіабомбу (КАБ). Влучання зафіксовано на відкритій місцевості. Унаслідок вибуху пошкоджено один приватний будинок. Жертв і поранених немає.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу ворог атакував три населені пункти Харківської області, застосувавши авіабомби, ракети та дрони. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському та Ізюмському районах.
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