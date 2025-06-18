Унаслідок російських атак на Харківщині постраждали троє людей, серед них дитина

За добу ворог атакував три населені пункти Харківської області, застосувавши авіабомби, ракети та дрони. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському та Ізюмському районах.
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по трьох населених пунктах Харківської області, внаслідок чого поранено трьох людей, серед яких 15-річний хлопець. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
У місті Ізюм постраждали 69-річна жінка та підліток, а в селі Ріпки Богодухівської громади поранено 52-річного чоловіка.
Для обстрілів противник застосував різні види озброєння, зокрема:
▪️ 10 некерованих авіаційних ракет;
▪️ 3 керовані авіабомби (КАБ);
▪️ 1 авіабомба ФАБ-500;
▪️ 4 ударні безпілотники типу «Герань-2»;
▪️ 2 FPV-дрони.
Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
Постраждалим надається медична допомога. Наслідки обстрілів ліквідовуються.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 03:15 18 червня російські ударні дрони влучили по приватному сектору в Ізюмі. Внаслідок обстрілу постраждали 15-річний хлопець і 69-річна жінка, виникли пожежі, пошкоджено житлові та господарські будівлі.
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