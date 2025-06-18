    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Унаслідок російських атак на Харківщині постраждали троє людей, серед них дитина
18.06.2025  08:51   Рита Парфенова

Унаслідок російських атак на Харківщині постраждали троє людей, серед них дитина

За добу ворог атакував три населені пункти Харківської області, застосувавши авіабомби, ракети та дрони. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському та Ізюмському районах.


На фото м. Ізюм
Фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по трьох населених пунктах Харківської області, внаслідок чого поранено трьох людей, серед яких 15-річний хлопець. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У місті Ізюм постраждали 69-річна жінка та підліток, а в селі Ріпки Богодухівської громади поранено 52-річного чоловіка.

Для обстрілів противник застосував різні види озброєння, зокрема:
▪️ 10 некерованих авіаційних ракет;
▪️ 3 керовані авіабомби (КАБ);
▪️ 1 авіабомба ФАБ-500;
▪️ 4 ударні безпілотники типу «Герань-2»;
▪️ 2 FPV-дрони.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • в Богодухівському районі: пошкоджено службовий автомобіль комунальної служби в селі Ріпки та торгівельний кіоск у селі Івашки;
  • в Ізюмському районі: зруйновано 2 приватні будинки, ще 8 – пошкоджено в місті Ізюм.

Постраждалим надається медична допомога. Наслідки обстрілів ліквідовуються.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 03:15 18 червня російські ударні дрони влучили по приватному сектору в Ізюмі. Внаслідок обстрілу постраждали 15-річний хлопець і 69-річна жінка, виникли пожежі, пошкоджено житлові та господарські будівлі.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.06 Надзвичайні події У нічній атаці на Ізюм постраждали підліток і літня жінка, пошкоджено щонайменше сім будинків (фото) 17.06 Надзвичайні події Російський дрон влучив у вантажівку комунальників на Харківщині: поранено водія 17.06 Надзвичайні події Поліція задокументувала наслідки обстрілів Харківщини (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 