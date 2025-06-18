18.06.2025 08:51 Рита Парфенова

Унаслідок російських атак на Харківщині постраждали троє людей, серед них дитина

За добу ворог атакував три населені пункти Харківської області, застосувавши авіабомби, ракети та дрони. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському та Ізюмському районах.



На фото м. Ізюм

Фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по трьох населених пунктах Харківської області, внаслідок чого поранено трьох людей, серед яких 15-річний хлопець. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У місті Ізюм постраждали 69-річна жінка та підліток, а в селі Ріпки Богодухівської громади поранено 52-річного чоловіка.

Для обстрілів противник застосував різні види озброєння, зокрема:

▪️ 10 некерованих авіаційних ракет;

▪️ 3 керовані авіабомби (КАБ);

▪️ 1 авіабомба ФАБ-500;

▪️ 4 ударні безпілотники типу «Герань-2»;

▪️ 2 FPV-дрони.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

в Богодухівському районі: пошкоджено службовий автомобіль комунальної служби в селі Ріпки та торгівельний кіоск у селі Івашки;

в Ізюмському районі: зруйновано 2 приватні будинки, ще 8 – пошкоджено в місті Ізюм.

Постраждалим надається медична допомога. Наслідки обстрілів ліквідовуються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 03:15 18 червня російські ударні дрони влучили по приватному сектору в Ізюмі. Внаслідок обстрілу постраждали 15-річний хлопець і 69-річна жінка, виникли пожежі, пошкоджено житлові та господарські будівлі.