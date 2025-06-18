У нічній атаці на Ізюм постраждали підліток і літня жінка, пошкоджено щонайменше сім будинків (фото)

Уночі 18 червня російські ударні дрони влучили по приватному сектору в Ізюмі. Внаслідок обстрілу постраждали 15-річний хлопець і 69-річна жінка.
У ніч проти 18 червня близько 03:15 у місті Ізюм Харківської області пролунали вибухи внаслідок ворожої атаки ударних безпілотників. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації, передає РЕДПОСТ.
У результаті ударів по приватному сектору виникли пожежі. Постраждали двоє місцевих жителів: 15-річний хлопець отримав поранення, а 69-річна жінка — гостру реакцію на стрес. Постраждалим надається необхідна медична допомога.
Унаслідок обстрілу пошкоджено 7 приватних будинків, 2 господарчі споруди та паркан.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу ворог атакував три населені пункти Харківської області, застосувавши авіабомби, ракети та дрони. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському та Ізюмському районах.
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