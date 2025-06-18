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18.06.2025  08:25   Рита Парфенова

Російські війська атакували на двох напрямках Харківщини

Російські війська вели штурмові дії біля Вовчанська, Кам’янки та Довгенького. На Куп’янському напрямку зафіксовано одну безуспішну атаку.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом останньої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано три штурмові атаки російських військ. Бойові дії тривали в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Довгеньке. 

На Куп’янському напрямку противник зробив одну спробу наступу в районі Степової Новоселівки, але успіху не мав.

генштаб зсу мапа

Окрім наземних атак, ворог завдав авіаційних ударів по кількох населених пунктах Харківської області. Зокрема, під удар потрапили території біля Охрімівки та Потихонового.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові продовжують стримувати наступальні дії російської армії на Південно-Слобожанському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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