Російські війська атакували на двох напрямках Харківщини

Російські війська вели штурмові дії біля Вовчанська, Кам’янки та Довгенького. На Куп’янському напрямку зафіксовано одну безуспішну атаку.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом останньої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано три штурмові атаки російських військ. Бойові дії тривали в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Довгеньке.
На Куп’янському напрямку противник зробив одну спробу наступу в районі Степової Новоселівки, але успіху не мав.
Окрім наземних атак, ворог завдав авіаційних ударів по кількох населених пунктах Харківської області. Зокрема, під удар потрапили території біля Охрімівки та Потихонового.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові продовжують стримувати наступальні дії російської армії на Південно-Слобожанському, Куп’янському та Лиманському напрямках.
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