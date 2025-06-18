18.06.2025 08:25 Рита Парфенова

Російські війська атакували на двох напрямках Харківщини

Російські війська вели штурмові дії біля Вовчанська, Кам’янки та Довгенького. На Куп’янському напрямку зафіксовано одну безуспішну атаку.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом останньої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано три штурмові атаки російських військ. Бойові дії тривали в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Довгеньке.



На Куп’янському напрямку противник зробив одну спробу наступу в районі Степової Новоселівки, але успіху не мав.





Окрім наземних атак, ворог завдав авіаційних ударів по кількох населених пунктах Харківської області. Зокрема, під удар потрапили території біля Охрімівки та Потихонового.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові продовжують стримувати наступальні дії російської армії на Південно-Слобожанському, Куп’янському та Лиманському напрямках.